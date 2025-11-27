Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Papin sicuro: “Rabiot uno dei centrocampisti moderni più grandi che conosca”

INTERVISTE

Ex Milan, Papin sicuro: “Rabiot uno dei centrocampisti moderni più grandi che conosca”

Ex Milan, Papin sicuro: “Rabiot uno dei centrocampisti moderni più grandi che conosca” - immagine 1
Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, è stato intervistato dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti: le sue parole su Maignan e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. L'ex bomber francese si è soffermato a parlare di alcuni francesi del Milan attuale, ovvero Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku. Grandi elogi per l'ex bianconero e il portiere rossonero: Papin ha definito Rabiot uni dei più grandi centrocampisti moderni che conosce. Parole al miele anche per Mike Maignan. Spazio però anche a Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Papin

—  

Su Rabiot e Maignan: "Maignan è incredibile, uno dei più grandi portieri francesi. Sembra imbattibile, sa sempre cosa deve fare. Rabiot l'ho conosciuto quando era all'OM, uno dei più grandi centrocampisti moderni che io conosco. Fa gol, difende, tecnicamente è bravissimo. Sta facendo bene".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Lazio, con Pulisic fuori chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni

Su Leao: "Per lui forse è più difficile, fargli cambiare mi sembra molto difficile. Se è capace, diventerà un altro giocatore".

Leggi anche
Milan, senti Kjaer su Francolino: “In Italia potrebbe giocare ovunque. Ha qualità che non...
Bucchioni: “Il Milan senza coppe rimarrà in ottica scudetto. Contro la Lazio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA