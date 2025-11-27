Su Leao: "Per lui forse è più difficile, fargli cambiare mi sembra molto difficile. Se è capace, diventerà un altro giocatore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. L'ex bomber francese si è soffermato a parlare di alcuni francesi del Milan attuale, ovvero Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku. Grandi elogi per l'ex bianconero e il portiere rossonero: Papin ha definito Rabiot uni dei più grandi centrocampisti moderni che conosce. Parole al miele anche per Mike Maignan. Spazio però anche a Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Su Rabiot e Maignan: "Maignan è incredibile, uno dei più grandi portieri francesi. Sembra imbattibile, sa sempre cosa deve fare. Rabiot l'ho conosciuto quando era all'OM, uno dei più grandi centrocampisti moderni che io conosco. Fa gol, difende, tecnicamente è bravissimo. Sta facendo bene".
Su Leao: "Per lui forse è più difficile, fargli cambiare mi sembra molto difficile. Se è capace, diventerà un altro giocatore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA