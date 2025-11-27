Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, è stato intervistato dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti: le sue parole su Maignan e...

Jean-Pierre Papin , ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti , nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. L'ex bomber francese si è soffermato a parlare di alcuni francesi del Milan attuale, ovvero Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku. Grandi elogi per l'ex bianconero e il portiere rossonero: Papin ha definito Rabiot uni dei più grandi centrocampisti moderni che conosce. Parole al miele anche per Mike Maignan. Spazio però anche a Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Papin

Su Rabiot e Maignan: "Maignan è incredibile, uno dei più grandi portieri francesi. Sembra imbattibile, sa sempre cosa deve fare. Rabiot l'ho conosciuto quando era all'OM, uno dei più grandi centrocampisti moderni che io conosco. Fa gol, difende, tecnicamente è bravissimo. Sta facendo bene".