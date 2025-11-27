Sull'Inter: "Io non mi focalizzerei sui singoli, perche è un atteggiamento generale che va cambiato. Chivu deve imparare dai Simeone, dai Conte e dagli Allegri, perché finora ha perso spesso partite che avrebbe meritato di vincere. Poi per carità, si può chiedere qualcosa in più a Sommer ma non credo sia quello il problema principale. Bisogna lavorare sulla compattezza"