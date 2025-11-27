Pianeta Milan
INTERVISTE

Bucchioni: “Il Milan senza coppe rimarrà in ottica scudetto. Contro la Lazio…”

Il  giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Milan ai microfoni di TMW Radio, durante Maracana: le sue parole su Pulisic ma non solo. Il giornalista ha anche parlato di Inter
Il  giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Milan ai microfoni di TMW Radio,  durante Maracana'. Il giornalista ha analizzato la squadra in ottica scudetto, soffermandosi a parlare anche dell'assenza di Pulisic nella partita contro la Lazio. Successivamente è passato all'altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, dove ha dato un vero e proprio consiglio al giovane Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Bucchioni

Sul Milan: "Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Lazio, con Pulisic fuori chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni

Sull'Inter: "Io non mi focalizzerei sui singoli, perche è un atteggiamento generale che va cambiato. Chivu deve imparare dai Simeone, dai Conte e dagli Allegri, perché finora ha perso spesso partite che avrebbe meritato di vincere. Poi per carità, si può chiedere qualcosa in più a Sommer ma non credo sia quello il problema principale. Bisogna lavorare sulla compattezza"

