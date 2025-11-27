Il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Milan ai microfoni di TMW Radio, durante Maracana: le sue parole su Pulisic ma non solo. Il giornalista ha anche parlato di Inter
Il giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Milan ai microfoni di TMW Radio, durante Maracana'. Il giornalista ha analizzato la squadra in ottica scudetto, soffermandosi a parlare anche dell'assenza di Pulisic nella partita contro la Lazio. Successivamente è passato all'altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, dove ha dato un vero e proprio consiglio al giovane Chivu. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Bucchioni
—
Sul Milan: "Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".