Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Tanti i temi trattati, ma spiccano le dichiarazioni rilasciate nei confronti di Ibrahimovic. Il centrale rossonero ha parlato della sua figura, facendo riferimento sia a quando ancora giocava che da dirigente. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Tomori su Ibrahimovic
—
Su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è la persona più competitiva che io abbia mai conosciuto nella mia vita, in tutto. Quando giocavamo con i ragazzi delle giovanili voleva sempre che la palla gli venisse data perfettamente nei piedi, altrimenti poveri loro. Nei 5 vs 5 non accettava perdere, potevamo continuare a giocare finché la sua squadra non avrebbe vinto, altrimenti rientrava dentro gli spogliatoi furioso e faceva un casino. Se la sua mentalità è contagiosa? Si, certo. Tu non vuoi mai essere quello che gli da il pallone male, glielo dai come piace a lui e stai tranquillo. Lui non ti permette di fermarti, non ti permette di prendertela con calma.