Tomori su Ibrahimovic: “La persona più competitiva che io abbia mai conosciuto”

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole
Alessia Scataglini
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Tanti i temi trattati, ma spiccano le dichiarazioni rilasciate nei confronti di Ibrahimovic. Il centrale rossonero ha parlato della sua figura, facendo riferimento sia a quando ancora giocava che da dirigente. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Tomori su Ibrahimovic

Su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è la persona più competitiva che io abbia mai conosciuto nella mia vita, in tutto. Quando giocavamo con i ragazzi delle giovanili voleva sempre che la palla gli venisse data perfettamente nei piedi, altrimenti poveri loro. Nei 5 vs 5 non accettava perdere, potevamo continuare a giocare finché la sua squadra non avrebbe vinto, altrimenti rientrava dentro gli spogliatoi furioso e faceva un casino. Se la sua mentalità è contagiosa? Si, certo. Tu non vuoi mai essere quello che gli da il pallone male, glielo dai come piace a lui e stai tranquillo. Lui non ti permette di fermarti, non ti permette di prendertela con calma.

Anche nell'ultima gara della stagione, dove a fine primo tempo vincevamo 3-0, lui è rientrato negli spogliatoi e ci ha fatto capire che non era finita. Anche ora nel nuovo ruolo, è sempre competitivo. Dove si trova nella classifica dei giocatori con cui hai giocato? Al top. Quando l'ho conosciuto aveva già 39 anni eppure era ancora fortissimo. Immaginate quando aveva 25, 26 anni".

 

