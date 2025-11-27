Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Kjaer su Francolino: “In Italia potrebbe giocare ovunque. Ha qualità che non si imparano”

INTERVISTE

Milan, senti Kjaer su Francolino: “In Italia potrebbe giocare ovunque. Ha qualità che non si imparano”

Kjaer su Franculino: 'Attaccante che può giocare ovunque. In Italia ...'
Il Milan valuta rinforzi in attacco per gennaio: tra i nomi seguiti c'è Franculino del Midtjylland, elogiato da Simon Kjaer per talento e potenziale. L'ex rossonero, ora dirigente danese, ne sottolinea le qualità innate
Redazione

Uno degli obiettivi di Tare e Moncada per il prossimo mercato di gennaio è sistemare l'attacco rossonero, con il 'Bebote' Santiago Gimenez destinato a far spazio a una nuova punta che garantisca i goal e le prestazioni che ci si aspettava dall'attaccante messicano arrivato nel calciomercato invernale del 2025, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus.

Simon Kjaer, le parole su Franculino e sulla sua scelta del Midtjylland

—  

Uno dei nomi seguiti con molta attenzione dalla dirigenza milanista è quello di Franculino, attaccante classe 2004 in forza al Midtjylland, prossimo avversario della Roma di Gasperini in Europa League. A proposito della punta della Guinea-Bissau nei radar del Milan e di altre squadre europee di alto livello, ha parlato una vecchia (amata) conoscenza del mondo rossonero, ovvero Simon Kjaer. L'ex difensore rossonero è diventato da poco tempo dirigente della squadra danese e alla vigilia della partita con i giallorossi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

Le sue parole sul talento seguito anche dal Bayern Monaco: "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra. Forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto molto bravo".

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Lazio, con Pulisic fuori chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni

Sulla nuova esperienza da dirigente: "Ho scelto questa squadra perché hanno un percorso di crescita e non vedo altrove il modo in cui lavorano. In pochi anni, sono passati da essere un club più locale a diventare una presenza stabile nelle coppe. È cambiata la dimensione del Midtjylland, non solo nelle coppe ma anche per i giocatori e le persone che mandiamo a giocare nel resto del mondo"

Leggi anche
Bucchioni: “Il Milan senza coppe rimarrà in ottica scudetto. Contro la Lazio…”
Tomori su Ibrahimovic: “La persona più competitiva che io abbia mai conosciuto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA