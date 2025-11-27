Kjaer su Franculino: 'Attaccante che può giocare ovunque. In Italia ...'

Le sue parole sul talento seguito anche dal Bayern Monaco : "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra. Forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto molto bravo".

Sulla nuova esperienza da dirigente: "Ho scelto questa squadra perché hanno un percorso di crescita e non vedo altrove il modo in cui lavorano. In pochi anni, sono passati da essere un club più locale a diventare una presenza stabile nelle coppe. È cambiata la dimensione del Midtjylland, non solo nelle coppe ma anche per i giocatori e le persone che mandiamo a giocare nel resto del mondo"