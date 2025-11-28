Domani il Milan tornerà in campo per la partita di Serie A contro la Lazio. A parlare alla viglia della sfida ci ha pensato l'ex giocatore biancoceleste Luis Alberto. E' mai stato vicino al Milan? Ecco la risposta a 'La Gazzetta dello Sport': "Ho parlato con Maldini e Leonardo. Era il 2018-19. Ho sempre saputo però come va qui in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio".
Luis Alberto: "Il Milan è da scudetto. Parlai con Maldini e Leonardo. Non era facile …"
Luis Alberto: “Il Milan è da scudetto. Parlai con Maldini e Leonardo. Non era facile …”
L'ex giocatore della Lazio Luis Alberto è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' rivelando anche un retroscena sul Milan. Ecco un estratto
Al momento la Roma si trova in testa al campionato con il Milan secondo a due punti insieme al Napoli. I rossoneri si possono giocare lo scudetto? Luis Alberto risponde così: "Sì, per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. C’è Luka (Modric, ndr ) che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta".
Vedremo domani come risponderanno i rossoneri alla sfida contro la Lazio.
