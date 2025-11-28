Domani il Milan tornerà in campo per la partita di Serie A contro la Lazio . A parlare alla viglia della sfida ci ha pensato l'ex giocatore biancoceleste Luis Alberto . E' mai stato vicino al Milan? Ecco la risposta a 'La Gazzetta dello Sport': " Ho parlato con Maldini e Leonardo. Era il 2018-19 . Ho sempre saputo però come va qui in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio".

Al momento la Roma si trova in testa al campionato con il Milan secondo a due punti insieme al Napoli. I rossoneri si possono giocare lo scudetto? Luis Alberto risponde così: "Sì, per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. C’è Luka (Modric, ndr ) che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta".