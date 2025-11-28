Di Canio sicuro: “Primi tre posti della Serie A? Inter, Napoli e Milan”

Il Milan può giocarsi lo scudetto ? Questa è la domanda che si stanno facendo molti tifosi rossoneri e molti addetti ai lavori. Il Diavolo, tolto lo 0-0 contro la Juventus, ha vinto tutti gli scontri diretti in questo inizio di stagione, tra cui anche la vittoria nel derby contro l'Inter.

Della corsa scudetto ha parlato anche l'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio. Ecco un estratto dalla sua intervista a 'La Repubblica': "Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna". Ecco il parere finale: "Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine".