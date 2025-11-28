Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Canio sicuro: “Primi tre posti della Serie A? Inter, Napoli e Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Di Canio sicuro: “Primi tre posti della Serie A? Inter, Napoli e Milan”

Di Canio sicuro: 'Primi tre posti della Serie A? Inter, Napoli e Milan'
L'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio ha parlato a 'La Repubblica' anche della corsa scudetto in Serie A. Il parere sul Milan e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan può giocarsi lo scudetto? Questa è la domanda che si stanno facendo molti tifosi rossoneri e molti addetti ai lavori. Il Diavolo, tolto lo 0-0 contro la Juventus, ha vinto tutti gli scontri diretti in questo inizio di stagione, tra cui anche la vittoria nel derby contro l'Inter.

Della corsa scudetto ha parlato anche l'ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio. Ecco un estratto dalla sua intervista a 'La Repubblica': "Spalletti? Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna". Ecco il parere finale: "Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic ancora decisivo in un derby: è la star offensiva del Milan. E insieme a Leao ...>>>

Per il Milan domani subito un altro test importante in vista: arriva a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, una squadra in forma che potrebbe dire la sua per i primi quattro posti.

Leggi anche
Dalla Bona: “Prima della finale con la Juve ci fu una discussione tra Inzaghi e...
Luis Alberto: “Il Milan è da scudetto. Parlai con Maldini e Leonardo. Non era facile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA