Ex Milan, Montolivo sui social: “Orgoglioso di aver fatto parte del club”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha voluto rendere omaggio al club rossonero in occasione del 125° anniversario dalla sua fondazione. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia del Milan dal 2012 al 2019, ha partecipato, ieri sera, alla festa del club a San Siro, un evento speciale per celebrare una storia ricca di successi, trofei e tradizione. Montolivo ha dedicato un emozionante messaggio sui social per esprimere la sua gratitudine al Milan: