Milan, Jimenez-Emerson Royal: l’ennesima contraddizione stagionale

Milan, Jimenez è stato tra i protagonisti positivi della sfida di ieri sera contro il Genoa. Una partita brutta dei rossoneri, usciti dai copiosi fischi di San Siro, susseguiti dalla contestazione dei tifosi dentro e fuori dal Meazza. Tra le poche note positive, appunto, Alex Jimenez. Il giovane spagnolo ha giocato la sua prima partita stagionale con la prima squadra. La prima, a metà dicembre. Ricordate ancora le parole di Ibrahimovic prima dell'inizio della stagione? "Il vice di Theo Hernandez è Jimenez". Talmente vice da non essere mai stato preso in considerazione fino a ieri sera, con Terracciano che ha giocato al suo posto. Ieri è stato scelto per prendere il posto di Theo Hernandez. Alex si è fatto trovare pronto ed è stato tra i pochi a cercare lo spunto, il dribbling o a creare qualcosa di pericoloso in attacco. I problemi sono due: Jimenez dovrebbe giocare titolare si, ma a destra, perché il Milan non può fare a meno di Theo Hernandez. Ecco i voti di Jimenez. PROSSIMA SCHEDA