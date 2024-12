C'è un cauto ottimismo per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan. Questo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan. Le ultime

"Oggi non abbiamo parlato del rinnovo di Theo Hernandez, ma la volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere. L'incontro di oggi è stato fissato per questioni fiscali. La volontà è chiara, è quella di rimanere. La panchina? Non è una cosa che ci compete, rispettiamo i compagni e la decisione".