Danimarca, Kjaer: “Commosso per il sostegno. Giochiamo per Eriksen”

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan e della Danimarca, è tornato a parlare dopo quanto successo con Eriksen

Torna a parlare Simon Kjaer. Il difensore centrale del Milan e della Danimarca, elogiato da tutti dopo quanto accaduto con Eriksen, ha scritto un post sul suo account Instagram. Kjaer ha parlato ancora una volta da capitano, ringraziando tutti: "Sono stati giorni molto speciali in cui ii calcio non è stata la cosa più importante. Uno shock che siederà in me - in tutti noi - per sempre. Ciò che conta è che Eriksen stia bene. Sono orgoglioso di come abbiamo agito di squadra e di come siamo stati uniti in questo periodo difficile. Sono commosso e profondamente grato per il sostegno. Giochiamo per Eriksen e come sempre giochiamo per tutta la Danimarca. Come sempre stiamo facendo del nostro meglio".