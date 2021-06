Eriksen sui social: “Grazie a tutti. Sto bene, date le circostanze”

Christian Eriksen, dopo l'arresto cardiaco che lo ha colto durante Danimarca-Finlandia, ha tranquillizzato tutti dal letto di ospedale

"Ciao a tutti, grazie per i vostri dolci ed incredibili messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e per la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Dovrò ancora sottopormi a degli accertamenti in ospedale, ma mi sento bene. Adesso, voglio incoraggiare i ragazzi della Nazionale danese per le prossime partite. Giochiamo tutti per la Danimarca, i miei migliori auguri, Christian".