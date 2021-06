Calciomercato Milan – Riscatto Tonali, spunta la Juventus: il punto

Sandro Tonali al centro di una trattativa tra Brescia e Milan per il passaggio a titolo definitivo in rossonero. Ma la Juventus lo vorrebbe

Daniele Triolo

Sandro Tonali, classe 2000, è al centro di una trattativa di calciomercato per il trasferimento dal Brescia al Milan a titolo definitivo. Nell'ultima stagione, infatti, Tonali ha giocato in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe tempo in realtà fino a domani per l'esercizio del diritto da parte del Milan. Ad oggi, però, non c'è ancora intesa tra le parti: ci sono 5 milioni di euro di differenza.

Ecco, allora, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che si stanno profilando delle insidie all'orizzonte per il Milan su Tonali. Non dall'Inter, così come era stato nella passata estate di mercato, bensì dalla Juventus. Tonali, infatti, è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina della 'Vecchia Signora'. La società di Corso Galileo Ferraris lo rileverebbe volentieri in prestito dal Brescia, subentrando al Milan nell'accordo, qualora i negoziati tra 'Rondinelle' e rossoneri finissero nel nulla.

Al momento, ha evidenziato la 'rosea', è soltanto un'ipotesi, un'alternativa che aiuterebbe il club di Massimo Cellino, il quale sarebbe disposto a concedere il giocatore nuovamente in prestito, questa volta ai bianconeri. Quest'ipotesi è legata, logicamente, al successo o meno del dialogo tra Juventus e Sassuolo per il ben più costoso Manuel Locatelli. Quindi, va considerato ovviamente il parere del giocatore. L'anno passato scelse il Milan, squadra per la quale ha sempre fatto il tifo sin da bambino, rifiutando tutte le altre a lui interessate tra Serie A ed estero. Oggi Tonali andrebbe alla Juventus?

Se le trattative tra Milan e Brescia saltassero, Tonali, che con il Diavolo percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe far ritorno in biancoblu, con il vecchio contratto da 170mila euro netti l'anno. Unico motivo, forse, per cui la Juventus potrebbe rappresentare un'alternativa da considerare per Tonali.