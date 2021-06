Calciomercato Milan, top news: le ultime su Giroud, Dzeko e De Paul

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 14 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Passi avanti per Olivier Giroud, che resta sempre il primo obiettivo di mercato dei rossoneri. Sempre in attacco però attenzione all'idea di Edin Dzeko dalla Roma, così come spunta l'ipotesi Berardi sulla destra. A centrocampo definito il riscatto di Tonali dal Brescia. I rossoneri inoltre continuano a spingere per Junior Firpo del Barcellona e trattano il ritorno di Dalot con il Manchester United. Nella nostra esclusiva, infine, Andrea Carnevale ci ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul. Nelle prossime pagine le news di oggi, con il pezzo in costante aggiornamento.