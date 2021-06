Calciomercato Milan – Tomori c’è: riscattato a peso d’oro

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è stato riscattato a titolo definitivo dal Chelsea. Manca soltanto l'ufficialità

Un'accuratezza in parte mediatica. In parte per via di altre trattative in piedi, come quella per Giroud, o per la conferma in rossonero di Sandro Tonali. Da 'Casa Milan', infine, trapela come l'ufficialità di Tomori arriverà soltanto nei prossimi giorni, magari in compagnia proprio di quella del centrocampista lodigiano. Milan, le news di mercato più importanti di mercoledì 16 giugno >>>