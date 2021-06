Calciomercato Milan, top news: le ultime su Giroud, Adli e Bakayoko

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 16 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Olivier Giroud sembra avvicinarsi, ma serve il via libera da parte del Chelsea. Interesse concreto anche per Adli, calciatore in uscita dal Tolosa. Attenzione al centrocampo: oltre al lavorare sul riscatto di Tonali, il Milan pensa nuovamente a Bakayoko. A proposito del Chelsea: domani il club rossonero pagherà il riscatto per FikayoTomori. Nelle prossime pagine le news di oggi, con il pezzo in costante aggiornamento.