Il Milan ha introdotto sui propri canali social due giovani che potrebbero fare molto bene con Amorim in panchina: parliamo di Andrej Kostić e Alphadjo Cissè

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

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Celtic-Milan 2-2: prima amichevole estiva del Diavolo targato Amorim. Qualche spunto sicuramente interessante, anche se parliamo solamente di calcio di fine luglio. La preparazione è iniziata da poco e mancano ancora movimenti importanti dal mercato.

Il Milan ha introdotto sui propri canali social due nuovi colpi arrivati nei mesi invernali, ma che hanno raggiunto il centro sportivo solo a partire dal raduno stagionale. Parliamo di Andrej Kostić e Alphadjo Cissè. Ecco il post su Instagram.

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Presenti anche le primissime parole da nuovi giocatori del club rossonero.

Ecco il primo pensiero dell'attaccante classe 2007:

Cissè: "Essere al Milan è una sensazione incredibile". Kostić: "Ho sempre sognato questo club"
"Ho sempre sognato questo club".

Poi è il turno del trequartista classe 2006:

"Essere qui è una sensazione incredibile. Difficile rendersi conto di quello che sta succedendo".

L'analisi delle prestazioni: come hanno giocato contro il Celtic

Entrambi hanno giocato ieri contro il Celtic, mostrando spunti differenti all'interno del match:
  • Per l'attaccante Andrej Kostić un primo tempo complesso, fermato bene da due difensori centrali molto fisici, ma poco supportato da tutta la squadra e dal Milan in generale, che ha giocato una prima frazione sottotono. Avrà comunque altre opportunità nelle prossime amichevoli estive e sulla carta si gioca il posto da prima alternativa con Francesco Camarda;
  • Alphadjo Cissè è entrato a ripresa già iniziata, visto che è stato per alcuni giorni ancora ai box per recuperare il grave infortunio subito la scorsa stagione. Ora però il trequartista sta bene e lo ha già dimostrato: qualche sprint e qualche strappo molto interessante.

Le rotazioni sulla trequarti di Ruben Amorim

Le qualità sono chiare e si vedono subito. Ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare un calciatore molto interessante anche in questa stagione: è probabile che Amorim voglia 4-5 giocatori sulla trequarti e Cissè rientra perfettamente in questa rotazione.

Sia Cissè che Kostić si giocheranno tutte le carte per restare in prima squadra e per convincere Amorim a dargli spazio importante.

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