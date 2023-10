Al fianco del portiere rossonero Mike Maignan, scende il campo anche il Milan. Ecco la storia su Instagram con il messaggio per Mike

Mike ha risposto sui social: "Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato". Al fianco del portiere rossonero anche il Milan. Ecco la storia su Instagram.