Genoa-Milan 0-1, Zangrillo: “Maignan, entrata assassina” | Serie A News

Alberto Zangrillo , Presidente del Genoa , furioso al termine della partita persa 0-1 a 'Marassi' contro il Milan , si è presentato a fine gara ai microfoni di radio e televisioni al posto dell'allenatore Alberto Gilardino . «Altrimenti si prenderebbe una squalifica, e allora è meglio che la diano a me», ha spiegato il patron rossoblu. Il quale ha recriminato sul gol-vittoria rossonero, siglato da Christian Pulisic all' 86' , per lui da annullare per fallo di mano dell'attaccante statunitense, oltre che sul convulso finale di gara.

Genoa-Milan 0-1, il commento di un inviperito Zangrillo

«Ci si dovrebbe arrabbiare – ha spiegato Zangrillo, le cui dichiarazioni su Genoa-Milan sono finite su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - perché in questo modo stiamo rovinando quello che è un gioco. Sono qui per invocare rispetto nei confronti dei 34mila tifosi del 'Ferraris'. Quando non c’è la ragionevole certezza, noi soccombiamo sempre, ma siamo più forti di queste cose. La gara è rimasta ferma due minuti. Le regole dicono che quando non c’è la certezza, è sovrana la prima decisione presa, cioè quella dell’arbitro. Chissà perché noi siamo sempre in questa situazione. Come nella storia di Davide e Golia, alla fine vince sempre Davide ... Tutti abbiamo visto che Pulisic tocca il pallone con il braccio».