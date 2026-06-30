Massimo Oddo non è più l'allenatore del Milan Futuro. La decisione di interrompere il rapporto professionale è stata ufficializzata dal club rossonero tramite un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. L'ex difensore lascia la guida della seconda squadra rossonera dopo un'avventura iniziata nel febbraio del 2025. La decisione di separarsi nasce da una richiesta esplicita di Oddo, che ha chiesto al Milan di liberarlo per intraprendere una nuova esperienza professionale.

Ufficiale, Oddo dice addio al Milan Futuro: il comunicato del club rossonero

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“AC Milan comunica che, a partire dall'1 luglio 2026, si concluderà il rapporto professionale con Massimo Oddo alla guida di Milan Futuro. La decisione, presa dall'allenatore che ha scelto di intraprendere nuovi progetti professionali, è stata accolta dal Club. AC Milan desidera ringraziare Mister Oddo per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro”.

Il bilancio di Oddo alla guida del Milan Futuro

La retrocessione in Serie D e la mancata promozione in C

Questo ildiramato dalper annunciare l’addio diL'allenatore abruzzese era subentrato asulla panchina delnel febbraio 2025.ha guidato la squadra in 50 partite ufficiali, per un bilancio complessivo di 22 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte.Al termine dell'annata 2024/2025, la squadra è andata incontro allaNella stagione appena terminata, il mandato diera quello di riportare ilnel calcio professionistico. La seconda squadra rossonera, tuttavia, non è riuscita a raggiungere la, fermandosi al quarto posto alle spalle di Folgore Caratese, Casatese Merate e Chievo Verona. Non è ancora noto a chi sarà affidata la panchina dell’Under 23 in vista della prossima stagione, ma noi divi terremo aggiornati giorno per giorno fino all’annuncio ufficiale.