Si conclude l’esperienza di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro: il tecnico ha scelto di salutare il club per intraprendere una nuova avventura
Milan Futuro, Oddo: "Migliorati tanto, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta"
Massimo Oddo non è più l'allenatore del Milan Futuro. La decisione di interrompere il rapporto professionale è stata ufficializzata dal club rossonero tramite un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali. L'ex difensore lascia la guida della seconda squadra rossonera dopo un'avventura iniziata nel febbraio del 2025. La decisione di separarsi nasce da una richiesta esplicita di Oddo, che ha chiesto al Milan di liberarlo per intraprendere una nuova esperienza professionale.
Ufficiale, Oddo dice addio al Milan Futuro: il comunicato del club rossoneroQuesto il comunicato ufficiale diramato dal Milan per annunciare l’addio di Massimo Oddo:
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“AC Milan comunica che, a partire dall'1 luglio 2026, si concluderà il rapporto professionale con Massimo Oddo alla guida di Milan Futuro. La decisione, presa dall'allenatore che ha scelto di intraprendere nuovi progetti professionali, è stata accolta dal Club. AC Milan desidera ringraziare Mister Oddo per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro”.
Il bilancio di Oddo alla guida del Milan FuturoL'allenatore abruzzese era subentrato a Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro nel febbraio 2025. Oddo ha guidato la squadra in 50 partite ufficiali, per un bilancio complessivo di 22 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte.
La retrocessione in Serie D e la mancata promozione in CAl termine dell'annata 2024/2025, la squadra è andata incontro alla retrocessione in Serie D. Nella stagione appena terminata, il mandato di Oddo era quello di riportare il Milan Futuro nel calcio professionistico. La seconda squadra rossonera, tuttavia, non è riuscita a raggiungere la promozione in Serie C, fermandosi al quarto posto alle spalle di Folgore Caratese, Casatese Merate e Chievo Verona. Non è ancora noto a chi sarà affidata la panchina dell’Under 23 in vista della prossima stagione, ma noi di PianetaMilan vi terremo aggiornati giorno per giorno fino all’annuncio ufficiale.
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