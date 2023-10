Milan, Maignan e l’espulsione: polemiche di una critica poco obiettiva

L'espulsione di Maignan — Se qualcuno si è fatto un giro sui social dopo il match fra Genoa e Milan si sarà accorto certamente del tribunale costruito su misura per l'espulsione di Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato protagonista di una brutta uscita e si è meritato il cartellino rosso. Potremmo stare qui a discuterne, d'altronde fin dalle scuole calcio si insegna ai portieri ad uscire col ginocchio alto per difendersi, ma le varie riprese e la dinamica dell'azione, che peggiora la situazione essendo fuori area, permettono di giudicare colpevole il nazionale francese.

E quindi? Dov'è la polemica? Le discussioni sono apparse molto animate, tanto da definire l'azione di Maignan come 'un'uscita criminale'. Si parla di squalifiche, inchieste, atti morali ed etici. Tutto questo clamore fa ridere e sorridere, ironicamente intendendo. Maignan ha sbagliato ed è stato punito con l'espulsione, non c'è assoluto bisogno di incorrere in pene e giudizi burocratici. La critica si è scagliata in modo feroce, tralasciando incredibilmente un altro episodio: il gioco fermato per espellere Martinez quando vi era un Leao, in possesso della palla, in procinto di lanciarsi verso la porta completamente vuota.

Quanti precedenti — Vogliamo continuare? Nel pomeriggio di ieri, nel match fra Inter e Bologna, durante il rigore assegnati ai rossoblù diversi giocatori nerazzurri hanno accerchiato Orsolini poco prima di battere il tiro dal dischetto. Strano che in questo caso non vi siano problemi etici e morali, così come strano non ve ne siano stati neanche due stagioni fa, quando Udogie segnò con una mano il gol del pareggio durante Milan-Udinese, o in occasione di un'uscita maldestra di Handanovic durante un Sassuolo-Inter, o come il fallo neanche punito di Berardi contro la Juventus di qualche settimana fa... LEGGI ANCHE: Maignan risponde a Zangrillo. "Assasino? Le parole hanno un significato"

