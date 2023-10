Genoa-Milan, Maignan a Zangrillo: “Assasino? Le parole hanno un significato”

Il Milan ha vinto per 1-0 in casa del Genoa non senza polemiche. Nel post partita, non ha parlato Alberto Gilardino, allenatore del Grifone, bensì il presidente rossoblù AlbertoZangrillo. Tanti i suoi argomenti tra cui il fallo e il rosso per Mike Maignan: "Stanno rovinando un gioco, l'entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico".