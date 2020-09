Calciomercato Milan – Tonali ieri a ‘Casa Milan’: le foto ufficiali

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, da ieri sera, è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista italiano, classe 2000, è stato annunciato in serata dal club di Via Aldo Rossi.

Tonali, firma e visita a ‘Casa Milan’

In occasione della firma del contratto, il ragazzo, come di consueto accade per tutti i nuovi acquisti del Diavolo, ha fatto un giro per la sede del club rossonero. Ha visitato il Museo ‘Mondo Milan‘ e la Sala dei Trofei della società meneghina.

Tonali in sede: ecco le foto ufficiali

Il Milan, oggi, attraverso un post sui propri canali social, ha diffuso le prime foto ufficiali della visita dell’ex giocatore del Brescia presso la sede del club.

QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL POSSIBILE RITORNO DI TIÉMOUÉ BAKAYOKO >>>