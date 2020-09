Calciomercato Milan – Chelsea, ecco i numeri di maglia: manca Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Chelsea, con un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, ha ufficializzato i numeri di maglia della Prima Squadra. Ecco, dunque, i ‘Blues‘ per la stagione 2020-2021.

Nella lista ufficiale, come si può notare, manca Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che non rientra nei piani tecnici del manager Frank Lampard. Considerato in uscita, Bakayoko potrebbe finire al Milan in prestito con diritto di riscatto.

Bakayoko, già occupati il 6 ed il 14

La maglia numero 14, solitamente indossata da Bakayoko, sarà indossata da Fikayo Tomori (comunque in trattativa per un prestito secco all’Everton) ed anche la maglia numero 6, che il poderoso centrocampista ha portato l’anno passato al Monaco, è assegnata: la prenderà l’ex rossonero Thiago Silva. GLI INTOPPI NELLA TRATTATIVA PER IL RITORNO DI BAKAYOKO IN ROSSONERO >>>