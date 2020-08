CALCIOMERCATO – Chelsea, ufficiale l’ingaggio di Thiago Silva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Thiago Silva, classe 1984, ex difensore di Milan (2009-2012) e PSG (2012-2020), è ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea.

Il calciatore brasiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per un’ulteriore stagione. Il Chelsea, presentandolo come ‘l’orgoglio di Londra‘, ha annunciato l’acquisto attraverso i propri canali ufficiali.

Thiago Silva ha dichiarato al sito web ufficiale del club londinese: “Sono molto felice di approdare al Chelsea. Sono felicissimo di far parte dell’entusiasmante squadra di Frank Lampard per questa stagione e sono qui per competere per i titoli. Ci vediamo presto, tifosi del Chelsea, non vedo l’ora di giocare molto presto a Stamford Bridge‘.

Marina Granovskaia, dirigente del club di Roman Abramović, ha aggiunto: “Siamo molto contenti di poter aggiungere un calciatore come Thiago Silva, giocatore dalle credenziali mondiali, alla nostra squadra. Avendo giocato ad alti livelli per molti anni, non abbiamo dubbi che la sua esperienza e la sua qualità andranno a completare i tanti talenti che abbiamo qui”.

“Thiago Silva sarà un innesto eccellente – ha concluso la Granovskaia -, e speriamo che possa aggiungere qualche altro nuovo trofeo alla sua lista di onorificenze già impressionante”. Qui sopra il video di presentazione di Thiago Silva, diffuso da ‘ChelseaTV‘ e sui canali social dei ‘Blues‘.