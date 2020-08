Calciomercato Milan – Ibrahimovic su Instagram: prenderà il numero 11

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, intorno le ore 11:00, Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto con il Milan.

A ‘Casa Milan’, dove l’attaccante svedese è rimasto per 45′, Ibra ha firmato con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021. Sicuramente, avrà avuto modo di posare per le canoniche foto di rito.

Bene, Zlatan ha svelato uno dei dubbi di questi ultimi giorni, ovvero quello relativo al numero di maglia che avrebbe scelto in questa sua terza esperienza rossonera.

In un video trasmesso in diretta su ‘Instagram’, Ibrahimovic ha confermato quanto già aveva anticipato con un post sui social qualche giorno fa: abbandonerà la maglia numero 21 per tornare alla 11.

Questa maglia, infatti, l’aveva già indossata nel suo primo biennio rossonero, dal 2010 al 2012.