Atalanta-Milan, Varriale: “Dea favorita da una topica arbitrale. Fonseca …”

Il giornalista Enrico Varriale ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', soffermandosi in modo particolare sulla direzione dell'arbitro Federico La Penna della gara Atalanta - Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

"9° successo di fila per l'Atalanta che batte nel finale il Milan con un gol di Lookman e sale al 1°posto. Proteste rossonere sul 1°gol viziato da un fallo di De Ketelaere ma per Fonseca lo scudetto è capitolo chiuso e pure un posto Champions non sarà facile. Durissimo Fonseca sull'arbitro La Penna che accusa di favorire l'Atalanta ricordando pure che era il Var di Atalanta-Udinese con rigore solare negato ai friulani. Al di là delle proteste del tecnico del Milan tornano di attualità le parole di Conte su arbitraggi e uso del Var. A scanso di equivoci l'Atalanta è stata finora la migliore squadra di Serie A. Ma contro Udinese e Milan è stata avvantaggiata da 2 clamorose topiche arbitrali. Una verità da ricordare a quelli che sul rigore di Empoli e le "ammonizioni" di Lukaku hanno scritto la Divina Commedia".