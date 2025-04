Milan, mezza rosa in vendita? 100 milioni dal calciomercato. E Theo ...

In caso di mancato ingresso in Champions Laegue, il Milan potrebbe mettere in vendita mezza rosa nel prossimo calciomercato: le ultime

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe mettere in vendita mezza rosa e, compresi gli eventuali riscatti dei giocatori in prestito, assicurarsi un tesoretto da 100 milioni di euro. Soprattutto se non dovesse riuscire a centrare l'accesso in Champions League. Questo quanto riferito dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, che analizza caso per caso gli eventuali introiti. Partendo dalle cessioni il primo indiziato è Theo Hernandez, in scadenza nel 2026 e che, si legge, potrebbe andarsene a fine stagione. In tal caso il Diavolo potrebbe guadagnarci 30 milioni di euro, un po' meno di quanto offerto dal Como a gennaio in sostanza.