Cassano: “Conte può andare al Milan. A lui non frega un ca**o di …”

Su Bologna-Napoli: "Se Rrahmani mette la palla in mezzo, il Napoli può vincere la gara non meritando. Il Bologna è impressionante. Italiano l'ha fatta diventare una squadra clamorosamente forte, meritava la vittoria. Castro poteva fare gol alla fine, ho l'impressione che la coperta sia corta per il Napoli e lo scudetto si sta indirizzando sempre più verso Milano, sponda Inter. L'Inter sabato ha buttato al cesso la partita. Il Napoli non ne ha approfittato, alla prossima l'Inter ha il Cagliari. Per come conosco Conte e come allena, pensavo che giocando una gara a settimana potesse andare più forte, invece stasera l'ho vista scarica la squadra. E Lukaku stasera ha fatto grande fatica. De Laurentiis a gennaio ha fatto un favore all'Inter".