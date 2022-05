Shevchenko a Pescara: compra il club? Ecco il vero motivo della visita

Nelle scorse ore l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko è stato avvistato a Pescara, secondo alcuni per l'acquisizione del club. Ma ...

Nelle scorse ora c'è stato gran movimento a Pescara , soprattutto considerando la gara contro il Gubbio terminata 2-2 che è valsa l'accesso alla fase nazionale dei playoff di serie C .

Nel capoluogo abruzzese, però, oltre alla tensione prima della partita, ha attirato grande attenzione la presenza di Andriy Shevchenko, ex attaccante di Milan e Chelsea. Nelle ultime ore, infatti, si vociferava dell'interesse da parte di Sheva per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Delfino.