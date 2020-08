Milan, l’inno rossonero risuona in NHL quando segna un giocatore (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una curiosità che riguarda il Milan arriva direttamente dagli USA, in particolare dai playoff NHL.

Infatti, nel massimo campionato professionistico di hockey su ghiaccio al mondo, quando segna Milan Lucic (attaccante dei Calgary Flames) risuona l’inno rossonero. È successo ieri notte quando il giocatore è andato a segno nella vittoria della sua squadra per 2-6 contro i Winnipeg Jets. Questo dell’inno, è un particolare che non è sfuggito ai tifosi del Milan che seguono anche l’hockey americano.

Per quel che riguarda il centrocampo del Milan, l’interesse per Matteo Pessina è tanto. Anche il giocatore ha lanciato segnali di gradimento verso la società rossonera. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

