Calciomercato Milan – Pessina ha in testa solo i rossoneri: le novità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Pessina ha disputato una stagione fantastica, e dunque ora è nella condizione ideale per scegliere il suo futuro. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, vorrebbe il centrocampista, ma attenzione anche al Milan, visto che la dirigenza rossonera ha apprezzato nel corso dell’anno il rendimento del classe 1997.

Il Milan, ricordiamo, ha su Pessina un diritto del 50% sulla rivendita nel momento in cui l’Atalanta lo cederà a titolo definitivo. I bergamaschi lo valutano 20 milioni di euro, mentre i rossoneri 12: questo significa che, secondo i parametri di Gazidis, il Milan potrebbe assicurarsi per soli 6 milioni un calciatore molto interessante. Negli ultimi giorni il nome di Pessina è stato accostato anche al Sassuolo (nella trattativa per Boga), ma l’ex Spezia ha già fatto sapere di non gradire la destinazione.

La priorità di Pessina è quella di giocare per il Milan nella prossima stagione, ma come detto ci sono tante squadre interessate. Tra queste ovviamente anche l‘Hellas Verona, con Juric che farebbe di tutto per trattenerlo un’altra stagione, in modo da farlo crescere ulteriormente. Il rinnovo del prestito potrebbe essere una soluzione gradita anche all’Atalanta, ma il Milan sembra determinato a puntare su di lui. Al momento Pessina non è una priorità della dirigenza rossonera, ma il centrocampista è nome molto seguito e apprezzato da Maldini e Massara. Il Milan, dunque, è un’opzione sempre più concreta.