Weah: "Milan, una famiglia. Sbagliai un rigore e Berlusconi ..." | VIDEO

L'avvio di stagione in Ligue 1 dell'attaccante del Paris FC Lassine Sinayoko riaccende i riflettori su un record di George Weah che resiste da 35 anni. L'occasione permette di ripercorrere la carriera di un centravanti dominante, che ha fatto la fortuna del Milan e degli altri club in cui ha giocato.

Sinayoko sulle tracce di Weah

Weah: un attaccante totale, moderno prima del tempo

Progressione palla al piede: nettamente superiore alla media per gli standard dell’epoca.

nettamente superiore alla media per gli standard dell’epoca. Tecnica individuale: salta gli avversari con facilità e tiene la palla incollata al piede anche ad alta velocità.

salta gli avversari con facilità e tiene la palla incollata al piede anche ad alta velocità. Naturale predisposizione ad abbassarsi tra le linee per dialogare con i compagni e creare spazi.

Nella stagione 1991-1992, con la maglia del Monaco,realizzadi campionato, chiudendo con 18 reti in 34 presenze. Trentacinque anni dopo, l'attaccante del Paris FCOggi è un, ma negli anni novantaha ridefinito il ruolo del centravanti. Alto 1,84 metri per 82 chili, l’ex attaccante delunisce una struttura fisica imponente a una velocità fuori dal comune. Le sue caratteristiche principali includono:

Nel 1995 vince il Pallone d'Oro e il FIFA World Player, diventando il primo calciatore africano della storia ad ottenere entrambi i riconoscimenti.

Il periodo di Weah al Milan

Quanto manca al Milan un attaccante come Weah