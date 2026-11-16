Da Sinayoko al mito di George Weah: il record in Ligue 1 riaccende il ricordo di un attaccante completo che ha scritto la storia del Milan
Weah: "Milan, una famiglia. Sbagliai un rigore e Berlusconi ..." | VIDEO
L'avvio di stagione in Ligue 1 dell'attaccante del Paris FC Lassine Sinayoko riaccende i riflettori su un record di George Weah che resiste da 35 anni. L'occasione permette di ripercorrere la carriera di un centravanti dominante, che ha fatto la fortuna del Milan e degli altri club in cui ha giocato.
Sinayoko sulle tracce di WeahNella stagione 1991-1992, con la maglia del Monaco, Weah realizza 10 gol nelle prime 9 giornate di campionato, chiudendo con 18 reti in 34 presenze. Trentacinque anni dopo, l'attaccante del Paris FC Lassine Sinayoko è il primo calciatore africano a realizzare almeno 8 reti nelle 9 nove giornate dai tempi del fuoriclasse liberiano.
Weah: un attaccante totale, moderno prima del tempoOggi è un politico di successo, ma negli anni novanta Weah ha ridefinito il ruolo del centravanti. Alto 1,84 metri per 82 chili, l’ex attaccante del Milan unisce una struttura fisica imponente a una velocità fuori dal comune. Le sue caratteristiche principali includono:
- Progressione palla al piede: nettamente superiore alla media per gli standard dell’epoca.
- Tecnica individuale: salta gli avversari con facilità e tiene la palla incollata al piede anche ad alta velocità.
- Naturale predisposizione ad abbassarsi tra le linee per dialogare con i compagni e creare spazi.
Nel 1995 vince il Pallone d'Oro e il FIFA World Player, diventando il primo calciatore africano della storia ad ottenere entrambi i riconoscimenti.
Il periodo di Weah al MilanNell'estate del 1995 il Milan acquista Weah dal Paris Saint-Germain per poco meno di 6 milioni di euro. In rossonero, l’attaccante libeiano colleziona 147 presenze ufficiali, impreziosite da 58 gol e due scudetti (1995-1996 e 1998-1999). Durante la sua parentesi milanista, il classe 1966 conquista i tifosi a suon di giocate memorabili, su tutte il celebre coast to coast dell'8 settembre 1996 contro il Verona: riceve palla nella propria area di rigore sugli sviluppi di un corner, percorre ottantacinque metri palla al piede superando ogni avversario che prova a sbarrargli la strada e batte il portiere. Un’azione che sintetizza la sua superiorità atletica e tecnica.
Quanto manca al Milan un attaccante come WeahIl Milan ha fiducia in Goncalo Ramos, che proprio come il liberiano è arrivato dal Paris Saint-Germain, ma quanto farebbe comodo un giocatore come George Weah a Ruben Amorim? La combinazione di forza fisica, esplosività e tecnica lo hanno reso uno degli attaccanti più dominanti della sua epoca: una sorta di combinazione tra Erling Haaland e Kylian Mbappé, ma negli anni novanta. Nel calcio moderno, un giocatore così completo sarebbe utile a qualsiasi squadra, non solo al Milan, come centravanti puro, come sottopunta e anche a sull'esterno.
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