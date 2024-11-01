Profilo

HALL OF FAME AC MILAN: GEORGE WEAH

Campioni Rossoneri: Weah nelle Leggende del Milan

è nato a Monrovia (Liberia) il 1 Ottobre 1966. Exdi Monaco e PSG, si è affermato alcome uno dei giocatori più forti di sempre. Ha vestito anche le maglie di Chelsea, Manchester City e O. Marsiglia. Le sue: ha collezionato 147 presenze e 58 gol totali, di cui 46 (in 114 partite) in Serie A. Nel suorossonero ci sono due scudetti (1995-96 e 1998-99). Diversi i suoi: da “Re Leone” a “King George” e “Big George”.Nelvinse il(primo giocatore non europeo a riuscirci e) e il. Nel 2004 Pelè lo ha inserito nel, la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in occasione del Centenario della FIFA. L'IFFHS lo ha indicato come, mentre Franco Baresi lo ha inserito nelladei giocatori più forti con cui ha giocato.ha intrapreso la carriera politica. Dal 2017 al 2023 è stato eletto Presidente della Liberia. Nel 2023 ha perso le elezioni.

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BIOGRAFIA WEAH

Vita privata Weah: moglie e figli

CARATTERISTICHE TECNICHE WEAH

CARRIERA PRE MILAN

Dalla Liberia alla Francia

WEAH AL MILAN

Il gol coast to coast di Weah con il Verona

George Manneh Oppong Ousman Weah è nato e cresciuto nella baraccopoli di Clara Town, a Monrovia, da papà William T. Weah e mamma Anna Quayeweah. Tuttavia viene cresciuto perlopiù dalla nonna paterna, Emma Klonjlaleh Brown. Frequenta la scuola media presso il Congresso musulmano e la scuola superiore presso la Wells Hairston High School. Si laurea così in Arte e amministrazione sportiva alla Parkwood University di Londra. Questa scuola fu poi chiusa dalla Commissione per gli Affari Federali degli Stati Uniti in collaborazione con il governo britannico e la laurea perse così di valore. Tuttavia nel 1999 Weah riceve un Dottorato Onorario in Umanità dal A.M.E. Zion University College della Liberia.È sposato con Clar Weah, statunitense di discendenza giamaicana con cui ha avuto tre figli: George Jr., Martha e(attaccante come lui). Oggi vive in Liberia, mentre suo figlio Timothy ha cittadinanza americana e rappresenta la nazionale U.S.A.'In Africa, che tu sia leone o gazzella devi cominciare a correre'. E lui lo sapeva bene, quando entrava in campo sembrava un ghepardo nella savana, sentiva l'odore della sua preda e la scrutava da lontano, la porta avversaria, anche di spalle sapeva dov'era, e chiunque si frapponesse tra lui e la sua preda veniva spazzato via con potenza e tecnica, fino a quando non gonfiava la rete, solo allora si placava, solo allora si addomesticava. George Weah è uno degli idoli più grandi dei tifosi rossoneri, grazie sì alle sue, ma anche al, persona amabilissima e unica. Dotato di, unita ad una, George riusciva a risolvere una partita grazie alle sue zampate da leone, alla sua incredibilee accelerazione. Altruista, potente, veloce, forte di testa, ricco di fantasia, Weah incarnava tutte le caratteristiche del centravanti modello.Weah inizia a tirare i primi calci nell'Invincible Eleven, squadra liberiana, prima di passare al Tonnerre Yaoundé, in Camerun. Nel 1988 si trasferisce al, con cui esordisce il 17 agosto 1988 nella sfida di campionato contro l'Auxerre. Nella sua prima stagione al Monaco George colleziona 24 presenze e 14 reti in campionato. Il Monaco chiude al terzo posto e la Ligue 1 è vinta dal Marsiglia. Nella stagione successiva, a causa di vari infortuni, Weah non incide molto e realizza solamente 5 reti nelle 16 partite disputate. Ma nella stagioneWeah realizza 13 reti contribuendo alla vittoria in Coppa di Francia, ottenendo così il primo trofeo in Francia. NellaWeah realizza 18 gol in campionato (record personale in tutta la carriera) concludendo la stagione al terzo posto tra i marcatori del campionato francese. Nonostante il buon bottino personale, il Monaco si classifica secondo in campionato alle spalle del Marsiglia e viene sconfitto nella finale di Coppa delle Coppe per 2-0 dal Werder Brema. Con la sconfitta in Coppa delle Coppe si chiude il ciclo di Weah al Monaco.Nell'estate delWeah si trasferisce al. Nella prima stagione Weah realizza 21 reti di cui 14 nel campionato francese che si conclude con l'ennesimo titolo del Marsiglia. Quest'ultima viene però squalificata e inizia i propri guai giudiziari per la nota vicenda legata alla presunta combine nella gara Valenciennes-Ol.Marsiglia. Lo scandalo fa sì che il Paris Saint Germain venga decretato vincitore a tavolino del campionato. In Coppa Uefa il Paris Saint Germain arriva in semifinale (grazie anche ai 7 gol messi a segno da Weah) ma viene eliminato dalla Juventus di Roberto Baggio a causa della doppia sconfitta a Torino e a Parigi. Nellaarriva il primo titolo sul campo. Weah con le sue 11 reti in campionato è il secondo cannoniere della squadra dietro a David Ginola. In Coppa delle Coppe invece il Paris Saint German perde in semifinale contro l'Arsenal. La terza e ultima stagione dell'attaccante liberiano al Paris Saint Germain, quella, si conclude con sole 7 reti in 34 presenze e il terzo posto della squadra alle spalle del Nantes guidato dal capocannoniere Patrice Loko. In Champions League il Paris Saint Germain, nonostante le 8 reti di Weah (capocannoniere della manifestazione), perde in semifinale contro il Milan. Dopo sette stagioni in Ligue 1 si conclude così l'avventura di Weah in terra transalpina.Weah viene acquistato dal Milan nel maggioper. Esordisce in Serie A contro il Padova nella partita vinta per 2-1 segnando il suo primo gol dopo soli 6 minuti di gioco e fornendo l'assist per il gol di Baresi. Pur non segnando tantissimo (nel suo primo anno in Italia segnò 11 gol in 26 partite), contribuisce comunque alla conquista del 15º scudetto del Milan, trattandosi di gol decisivi.Nelle 2 stagioni successive (le più brutte del Milan) George realizza 23 reti in campionato, di cui alcune di incredibile splendore, tra cui ricordiamo la sua memorabile falcata a tutto campo alla prima giornata del campionato 96-97 contro il Verona (, quando ebbe l'ardire di recuperare un pallone a ridosso della propria area, abbassare la testa e con la palla al piede puntare dritto verso la metà campo avversaria, saltare ben sette avversari percorrendo quasi tutti i 110 metri del campo fino a depositare il pallone in rete, trafiggendo il portiere in uscita. Ilfu davvero unleggendario. Qui sotto il

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Non segnava tanto, ma era decisivo

Weah con Zaccheroni e il 433

Weah lascia il Milan: quanti gol ha fatto

Weah e gli ultimi anni prima del ritiro

GOL E STATISTICHE DI WEAH AL MILAN

CARRIERA IN NAZIONALE

WEAH OGGI: LA POLITICA

NelGeorge è ancora fondamentale nella conquista del 16° Tricolore rossonero con le sue reti bellissime e importanti (tra cui ricordiamo la grande doppietta a Torino contro la Juve).i suoi gol sono spesso fondamentali per la vittoria, reti quasi tutte pregevoli, tra cui ricordiamo quella segnata all'ultimo minuto di Lazio-Milan del dicembre 1995, la doppietta al Delle Alpi nel 1999 con corsa finale mano nella mano con l'amico Boban, e soprattutto il già citato capolavoro contro il Verona a San Siro nel settembre 1996.Nelle due stagioni successive il Re Leone segna 23 gol in campionato, alcuni dei quali di pregevole fattura. Nel campionatoil Milan, allenato da, riesce a conquistare lo scudetto grazie a uno strepitoso girone di ritorno, con Weah tra i protagonisti della stagione. A tal proposito spicca la doppietta segnata a Torino contro la Juventus in Juventus-Milan 0-2 del 9 maggio 1999. Proprio in quella stagione George festeggia le, mettendo a segno un gol nella vittoria per 1-5 nella trasferta contro l'Udinese ed esponendo subito dopo una maglia celebrativa.Nel gennaio delWeah chiude l'esperienza in rossonero con un bilancio complessivo dicosì distribuiti: 114 partite e 46 gol in Serie A, 19 partite e 5 gol in Coppa Italia, 12 partite e 7 gol nelle Coppe europee e due partite senza gol in Supercoppa di Lega.per trasferirsi alin prestito gratuito.Con ilgioca per soli sei mesi realizzando 5 reti in 15 presenze e vincendo la FA Cup. Nella stagione seguente l'attaccante passa aldove realizza altre 4 reti in 9 presenze. Dopo la parentesi in Premier League, Weah fa ritorno in Francia, questa volta al. Nonostante l'età avanzata, Big George realizza 5 reti nei sei mesi trascorsi in Provenza. In estate, allettato dall'offerta dell', gioca per una stagione negli Emirati Arabi dove colleziona ben 13 reti in sole 8 presenze. Alla fine della stagionedefinitivamente dal calcio professionistico all’età di(dal 1995-96 al 1999- gennaio 2000): 18.08.1995 Milan - Juventus 0-0 (5-6 d.c.r., Trofeo Luigi Berlusconi): 27.08.1995: Padova - Milan 1-2: 14.12.1999 Milan - Atalanta 3-0 (Coppa Italia): 147: 58Pur avendo avuto l’opportunità di indossare la maglia della Nazionale francese, Weah scelse la Nazionale liberiana, con cui collezionò 59 presenze e 16 gol, e che arrivò anche ad allenare e a finanziare. In Nazionale preferiva giocare nel ruolo di libero, essendo il giocatore tecnicamente più dotato e con più esperienza internazionale. Grazie ai suoi gol la Liberia ha potuto qualificarsi a due edizioni della Coppa d'Africa (1996 e 2002). Tuttavia, la squadra non riuscì mai a qualificarsi per i Mondiali, mancando sfortunatamente l'ingresso alla fase finale dell'edizione del 2002 per un solo punto.Dopo l'abbandono dell'attività agonistica, Weah è diventato unanel suo paese, impegnandosi a fondo nella lotta contro i problemi che attanagliano la Liberia. Nel novembre 2004 annunciò una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali liberiane dell'11 ottobre 2005. Ilfu confermata lacon il CDC, Congresso per la Democrazia e il Cambiamento (Congress for Democracy and Change). Al primo turno risultò il candidato più votato con il 28,3% dei voti, ma al ballottaggio fu sconfitto dall'economista Ellen Johnson-Sirleaf con il 59,4% dei consensi. Al suo ritorno da un viaggio in Europa, il celebre cantante liberiano Michael B.Clock gli dedicò la canzonea supporto della sua campagna elettorale. George Weah ha finanziato personalmente iniziative economiche ed umanitarie volte al miglioramento socio-economico della Liberia, tra l’altro da poco uscita dal tunnel della terribile epidemia di Ebola che l’ha recentemente colpita assieme a Guinea e Sierra Leone. Nel 2016 annuncia di volersi ricandidare alle. Al primo turno ottiene il 38.4% dei voti, andando al ballottaggio con Joseph Boakai (vicepresidente della Liberia dal 2005). Questo viene sospeso per brogli dalla Corte Suprema liberiana e rimandato. A Dicembre 2017 Weah viene eletto con ile ilentra in carica come

VIDEO - WEAH ELETTO PRESIDENTE DELLA LIBERIA

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CURIOSITA' WEAH

Quanti Palloni d'oro ha vinto Weah

Weah e la testata a Jorge Costa del Porto.

Weah e la musica: un disco per l'Africa

Weah e la religione

Prima che la carriera calcistica gli consentisse di spostarsi all'estero, George lavorò per la Liberia Telecommunications Corporation comeUno solo, ma storico. A dicembre del 1995 gli viene conferito ilnel primo anno in cui il premio veniva assegnato con l'allargamento delle barriere europee: è quindi ilSe poi vi state chiedendo, ebbene la risposta è semplice:ad averlo vinto.Al termine dell'incontrovalevole per il girone preliminare dell'edizione della Champions League 1996-97, colpisce il difensore lusitanocon una testata al volto, procurandogli la frattura del setto nasale. Per questo gesto, verificatosi nel tunnel degli spogliatoi e dal quale scaturì una rissa, fu squalificato dalla UEFA per sei giornate. In seguito il giocatore ha motivato il suo gesto riferendo di essere stato oggetto da parte del capitano portoghese di sputi e continui insulti razzisti.Nel 1998 realizza un disco dal titolo(Frisbie And The African Football Stars) i cui proventi sono stati devoluti in favore dell'UNICEF. Tale disco fu realizzato insieme al cantante nigeriano Frisbie, e da altri calciatori africani.Dopo la sua conversione all', avvenuta verso la metà degli anni Novanta, Big George aggiunse Ousmane al suo nome e prese l'abitudine di raccogliersi in preghiera in mezzo al campo di gioco prima di ogni partita.Il Re Leone soleva cominciare le interviste dicendo:; anche dopo una sconfitta aveva voglia di scherzare, ricordandoci che nella vita ci sono cose ben più importanti di una partita di calcio, e lui, che nacque e crebbe nella baraccopoli di Clara Town, a Monrovia, certe considerazioni aveva imparato a farle, perché sapeva appunto riconoscere ciò che nella vita è veramente importante e cosa no. Storica anche la sua battuta a Controcampo:, che in studio fece scoppiare a ridere di gusto sia il compagno Roberto Baggio che il suo allenatore al Milan Fabio Capello.

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Weah e l'amore per la Liberia

George Weah tifoso della Juventus

"Io da sempre tifoso della Juventus, dai tempi di Platini. Avrei tanto voluto giocare in bianconero"

Era fatto così amava le cose difficili, prendere o lasciare, ma la sua personalità, il suo essere campione soprattutto fuori dal campo, lo hanno reso celebre. E' sempre stato molto attivo in ambito umanitario e legato indissolubilmente alla sua terra d'origine, la, lui che ha donato alla gente povera della sua nazione gran parte dei suoi guadagni, lui che ha promosso la costruzione di infrastrutture e centri di cura e di accoglienza.cEbbene sì. Nonostante la sua lunga militanza al Milan, George Weah ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la Juventus:Un dichiarazione che ha fatto arrabbiare i tifosi rossoneri e ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Come quando ha fatto uno spot elettorale in Liberia presentandosi con la tuta bianconera della Juventus: ecco il video

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PALMARES

IN NAZIONALE

: 2 Scudetti (1995-96, 1998-99), 1 Pallone d'Oro (1995), 1 Premio Fifa World Player of The Year (1995), 1 Pallone d'Oro d'Africa (1995): 1 Campionato della Liberia, 1 Campionato di Francia (1993-94, Paris S.G.), 3 Coppe di Francia (1991, Monaco; 1993, 1995, Paris S.G.), 1 Coppa d'Inghilterra (2000, Chelsea), 1 Pallone d'Oro d'Africa (1989): 30.01.1987 (Liberia-Nigeria 2-0): 28.01.2002 (Liberia-Nigeria 0-1): 84: 10