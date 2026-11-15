Una serata da dimenticare per il Portogallo e per Goncalo Ramos (attaccante del Milan). La nazionale lusitana è stata sconfitta con un pesante 4-1 da parte della Danimarca al termine di una gara dove la squadra portoghese ha faticato a trovare le contromisure alla pressione degli avversari.

Milan, le parole di Ramos

«Penso che sia stata una partita complicata. Hanno studiato bene la nostra squadra, anche i dettagli alla fine sono caduti dalla loro parte. Poi abbiamo finito per perdere un po’ il momento del gioco, ma è qualcosa che succede e fa parte. Siamo primi nel gruppo che è il più importante. Tra tre giorni abbiamo già un’altra partita, non vale la pena pensare troppo a quello che è successo oggi. C’è già una partita ed è molto importante».

Sulle prossime partite

«Alla fine sono riusciti a esercitarci una pressione migliore. Non siamo riusciti a trovare molte soluzioni per giocare e questo finisce per danneggiare il nostro gioco perché ci piace avere la palla pulita e controllata ed è questo che fa la differenza nel nostro gioco."

Al termine della gara, l'attaccante delGoncalo Ramos, è intervenuto in Mixed zone per commentare la prestazione della propria squadra, andando ad analizzare quelle che sono state le difficoltà incontrate. Il centravanti rossonero non ha nascosto le difficoltà della partita, riconoscendo i meriti degli avversari e la capacità delladi preparare nei dettagli la sfida. Secondo Ramos, diversi episodi hanno finito per favorire la formazione danese:Nel corso del suo intervento,si è soffermato anche sugli aspetti tattici che hanno condizionato la prestazione della sua nazionale. In modo particolare, l'attaccante ha evidenziato le difficoltà nel superare la pressione fatta da parte della Danimarca:

Il messaggio del centravanti è comunque orientato alla reazione.L possibilità di tornare in campo dopo appena 3 giorni rappresenta, secondo dell'attaccante rossonero, una grande occasione per lasciarsi tutto alle spalle: