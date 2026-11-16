Milan, Cissè: "Era tutto fatto con il PSV, poi .... Il mio nome? Ecco come si pronuncia"

Un rigore conquistato e un gol annullato in mezz'0ra di gioco: nonostante la sconfitta della Nazionale, caduta 4-1 a Bruxelles sotto i colpi del Belgio, il trequartista del Milan Alphadjo Cisse è riuscito comunque a mettersi in mostra nel suo esordio in azzurro. Ripercorriamo i momenti salienti della sua partita e scopriamo cosa ci dicono i numeri.

Cisse: com'è andato l'esordio in Nazionale del trequartista del Milan

I numeri della partita di Cisse

Tiri: 2

2 Passaggi riusciti/tentati: 13/15 (87%)

13/15 (87%) Tocchi: 21

21 Dribbling riusciti/tentati: 1/2

1/2 Palloni recuperati: 2

Subentrato a Giorgio Scalvini nella seconda frazione di gioco,è entrato in campo al 62' minuto con ilsulle spalle. Mancini lo ha inserito per provare a ribaltare il 3-1 del primo tempo, ma i tentativi del classe 2006 non sono bastati a rimettere in partita gli azzurri. A pochi istanti dal 90', il trequartista rossonero fa carambolare il pallone sul braccio di De Cuyper eNel recupero arriva anche la gioia delcon l'Italia, immediatamente strozzata dalla posizione disegnalata dall'assistente dell'arbitro.Ecco qualcheutile a comprendere fino in fondo la prova diindi Nations League (dati 'Sofascore')

A chiudere i conti è stato l'altro rossonero in campo, Diego Moreira, ma anche Cisse può ritenersi soddisfatto di quanto dimostrato nei trenta minuti che gli ha concesso il CT Roberto Mancini.

Il rientro a Milanello

Tra rinnovo e Premier League