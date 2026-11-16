Alphadjo Cisse, trequartista del Milan classe 2006, ha fatto il suo esordio in Nazionale in occasione di Belgio-Italia 4-1: i numeri della sua partita
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Un rigore conquistato e un gol annullato in mezz'0ra di gioco: nonostante la sconfitta della Nazionale, caduta 4-1 a Bruxelles sotto i colpi del Belgio, il trequartista del Milan Alphadjo Cisse è riuscito comunque a mettersi in mostra nel suo esordio in azzurro. Ripercorriamo i momenti salienti della sua partita e scopriamo cosa ci dicono i numeri.
Cisse: com'è andato l'esordio in Nazionale del trequartista del MilanSubentrato a Giorgio Scalvini nella seconda frazione di gioco, Cisse è entrato in campo al 62' minuto con il numero 7 sulle spalle. Mancini lo ha inserito per provare a ribaltare il 3-1 del primo tempo, ma i tentativi del classe 2006 non sono bastati a rimettere in partita gli azzurri. A pochi istanti dal 90', il trequartista rossonero fa carambolare il pallone sul braccio di De Cuyper e conquista un calcio di rigore, poi fallito da Pio Esposito. Nel recupero arriva anche la gioia del primo gol con l'Italia, immediatamente strozzata dalla posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente dell'arbitro.
I numeri della partita di CisseEcco qualche statistica utile a comprendere fino in fondo la prova di Cisse in Belgio-Italia di Nations League (dati 'Sofascore')
- Tiri: 2
- Passaggi riusciti/tentati: 13/15 (87%)
- Tocchi: 21
- Dribbling riusciti/tentati: 1/2
- Palloni recuperati: 2
A chiudere i conti è stato l'altro rossonero in campo, Diego Moreira, ma anche Cisse può ritenersi soddisfatto di quanto dimostrato nei trenta minuti che gli ha concesso il CT Roberto Mancini.
Il rientro a MilanelloTerminata la prima parentesi in Nazionale, nelle prossime ore Cisse rientrerà a Milanello per tornare ad allenarsi agli ordini di Ruben Amorim. Da preparare c'è il match contro il Frosinone di Massimiliano Alvini, valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Chissà che il classe 2006 non sfrutti l'entusiasmo ottenuto con l'Italia per decidere la sfida che si giocherà a San Siro domenica 22 novembre alle ore 18:00.
Tra rinnovo e Premier LeagueL'avvio di stagione devastante, impreziosito da 8 gol nelle prime 13 presenze, ha acceso i radar di alcuni club di Premier League. Chelsea, Brighton e Bournemouth si stanno informando sul futuro di Cisse, ma il Milan ha già ben chiaro cosa fare. I discorsi per prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel 2030 con uno stipendio da 800mila euro netti all'anno, sono già iniziati. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi incontri tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore: l'obiettivo è chiudere entro la fine del 2026. Temporeggiare troppo permetterebbe ai club inglesi di inserirsi nella corsa, scenario che Gerry Cardinale vuole assolutamente evitare.
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