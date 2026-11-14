Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Un Gerry Cardinale diverso, più diretto e soprattutto determinato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le ultime dichiarazioni rilasciate dal numero uno di RedBird alla Gazzetta dello Sport, comportano un vero e proprio cambio di passo importante nella gestione del club rossonero.

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Milan, il cambio di passo di Cardinale

Non soltanto ambizioni e progetti, ma una presa di posizione ben chiara: la priorità deve essere il campo, con l'obiettivo di tornare a vincere e costruire una squadra capace di competere ad altissimi livelli. Le parole del proprietario americano arrivano in un momento significativo per il futuro del Milan: la nascita dila nuova holding attraverso cui RedBird intende sviluppare ulteriori attività legate allo sport, alle infrastrutture e all'intrattenimento.

L'obiettivo è aumentare la capacità economica del club creando nuove risorse e riducendo il divario con le grandi potenze europee, in particolare con i club della Premier League. Il messaggio di Cardinale piuttosto chiaro: il Milan deve tornare ad essere una squadra vincente, non basta partecipare, non basta crescere, ma l'ambizione è quella di conquistare scudetti con continuità e tornare stabilmente in Champions League.

Per riuscirci, la proprietà vuole mettere a disposizione del club degli strumenti finanziari sempre più importanti. Cardinale ha spiegato di star lavorando per fare in modo che, quando individuerà un determinato obiettivo di mercato, il club non debba rinunciare per ragioni puramente economiche. La volontà infatti è quella di poter competere con le grandi società europee anche nella corsa ai migliori calciatori.

Un passaggio importante riguarda proprio la possibilità di investire sui top player: il proprietario rossonero ha ammesso che oggi soltanto le società inglesi riescono a sostenere determinate operazioni, ma la strategia dell'americano è pronta a cambiare questo scenario. I ricavi del nuovo stadio, i progetti legati all'intrattenimento e altre attività dovranno contribuire a rafforzare la forza del club. Il concetto è molto semplice: costruire una società più solida per permettere al Milan di acquistare i calciatori di livello.

La squadra prima dei ricavi

Forse il segnale più interessante riguarda la gestione della preparazione estiva.Qualora questa scelta andrà in porto, rappresenterà un reale vantaggio per la squadra. La decisione sulla prossima estate, però, spetterà ad Amorim: se il club dovesse organizzare amichevoli all'estero, la destinazione sarebbero gli Stati Uniti, ma non esiste ancora una scelta definitiva. Tutto dipenderà dalle esigenze tecniche.

Cardinale ha sottolineato un principio che segna la differenza rispetto alla precedenza impostazione: le amichevoli internazionali devono rappresentare un valore aggiunto, non un'occasione per incassare i milioni. La proprietà non intende più mettere al centro il guadagno derivante dalla tournée, ma la preparazione di calciatori.

Ogni spostamento dovrà essere studiato con estrema attenzione, tenendo conto delle condizioni fisiche, dei tempi di recupero e della necessità di arrivare all'inizio della stagione nella migliore condizione.

Campo al centro del progetto

Dalle dichiarazioni del proprietario emerge una linea più netta rispetto al passato: la crescita economica resta molto fondamentale, ma non deve rappresentare un obiettivo fine a se stesso. Le nuove iniziative dovranno servire a rafforzare la squadra e a riportare ila lottare per i trofei.