Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Ci sono occasioni di mercato che vanno oltre ad una semplice operazione. Ci sono occasioni che possono cambiare il volto di una squadra, soprattutto quando ad essere coinvolto è un giocatore abituato a calcare determinati palcoscenici . Virgil Van Dijk, capitano del Liverpool e della nazionale olandese, è finito nel mirino del Milan di Amorim in vista dalla prossima stagione.

Milan, ipotesi Van Dijk

Il nome della centrale classe '91 non è una novità: già nelle precedenti sessioni di mercato, il suo profilo era stato avvicinato numerose volte al diavolo, senza che si creassero le condizioni necessarie per arrivare ad una fumata bianca. Ad oggi, però, lo scenario potrebbe cambiare.

Il contratto del difensore con il Liverpool scadrà il 30 giugno 2027 e, al momento, non risultano ancora avviati alcuni discorsi concreti per un eventuale prolungamento di contratto. Situazione che al Milan interesserebbe moltissimo, con Cardinale che, secondo varie indiscrezioni, sarebbe un grande estimatore del calciatore.

A 35 anni, Van Dijk non è certamente un investimento in prospettiva, ma sarebbe riduttivo fermarsi soltanto alla carta d'identità. Il centrale olandese rappresenta ancora uno dei difensori più forti del panorama internazionale: ha personalità, leadership, senso della posizione, forza fisica e la capacità di guidare un reparto interamente da solo.

Il Milan ha bisogno proprio di questo: una squadra che ambisce a tornare stabilmente ai vertici della Serie A e avere un ruolo da protagonista in Europa, non può non avere una difesa solida, organizzata e soprattutto guidata da uomini capaci di assumersi responsabilità nei momenti più difficili. Van Dijk potrebbe diventare quel punto di riferimento che negli ultimi anni è venuto un po' a mancare.

Non si tratterebbe soltanto di aggiungere un centrale di qualità, ma di inserire nello spogliatoio un calciatore che ha vissuto finale di Champions League e ha conquistato trofei molto importanti, proprio come Luka Modrić, avendo così un peso significativo anche nella crescita dei difensori più giovani.

L'ostacolo economico e il fattore Champions

Naturalmente un'operazione di questo tipo ha anche delle difficoltà. La prima riguarda proprio l'ingaggio:percepisce delle cifre molto alte al Liverpool, attorno ai 12 milioni a stagione, e difficilmente ilpotrebbe avvicinarsi alle condizioni economiche attualmente garantite in Inghilterra. Proprio per questo motivo, l'eventuale arrivo a parametro zero rappresenterebbe una condizione molto fondamentale per rendere sostenibile l'operazione.

Anche la concorrenza non manca: diverse società, soprattutto turche e saudite, potrebbero mettere sul tavolo delle proposte economiche molto più vantaggiose. Il diavolo però ha una carta da giocarsi: la possibilità di continuare a competere ad altri livelli in Europa , la qualificazione in Champions League e la costruzione di un progetto vincente diventerebbero degli elementi decisivi.

Si può sognare?

La suggestione è importante, ma deve essere accompagnata anche da una valutazione strategica e tecnica.si avvicinerebbe ai 36 anni al momento dell'eventuale trasferimento, e il Milan dovrebbe ragionare sulla gestione delle sue energie. Allo stesso tempo, un difensore del suo calibro potrebbe rappresentare un valore aggiunto, anche in una difesa a tre il ruolo di centrale potrebbe esaltarne le qualità nella lettura delle situazioni e nell'impostazione dal basso.

Il punto non è soltanto capire se l'olandese possa ancora fare la differenza, la vera domanda è se il Milan è disposto a costruire una squadra all'altezza dell'ambizione di un calciatore che, arrivato a questo punto della propria carriera, vuole scegliere con attenzione il prossimo capitolo.