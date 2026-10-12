Milan, ti manca la fame di chiudere le partite: anche Amorim lancia il campanello d'allarme

Il Milan ha pareggiato contro il Sassuolo e lo stesso Ruben Amorim nel post partita ha parlato di due punti persi per i rossoneri, che hanno trovato il gol con Rabiot nella ripresa e si sono fatti rimontare troppo facilmente.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo".

Le parole dell'allenatore portoghese asono state chiarissime a riguardo:

Ed è proprio questo uno dei problemi stagionali del Milan: i rossoneri hanno creato dalla fine del secondo tempo al gol di Rabiot, praticamente senza concedere nulla al Sassuolo, ma poi si sono abbassati e hanno concesso due palle gol importanti ai neroverdi prima del pareggio su calcio piazzato (altro problema da risolvere).

Il trend delle mancate ripartenze rossonere

Juventus e Lazio: dopo i due gol rimontati il Milan si è fermato.

dopo i due gol rimontati il Milan si è fermato. Venezia: la squadra non ha creato molto dopo aver siglato il primo gol.

la squadra non ha creato molto dopo aver siglato il primo gol. Torino e Lecce: le uniche gare in cui il Milan ha cercato la giugulare della partita.

I precedenti stagionali evidenziano lo stesso difetto di gestione:

Il Diavolo deve migliorare sotto questo punto di vista per evitare di buttare altri punti molto importanti in stagione. Serve migliorare il calcio offensivo di Ruben Amorim che spesso non riesce a creare occasioni da rete nonostante la squadra sembri pericolosa per molti minuti di fila.

Serve concretizzare di più specialmente quando il gioco non è ancora centrato e perfetto. C'è ancora molto lavoro da fare e ne è consapevole anche il tecnico portoghese: vedremo se e quali cambi ci saranno in vista della partita contro il Salisburgo di Europa League.