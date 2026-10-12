Milan, ti manca la fame di chiudere le partite: anche Amorim lancia il campanello d'allarme

Il Milan si blocca dopo il gol di Rabiot e incassa il pari del Sassuolo. L'allarme di Amorim e il trend negativo delle rimonte rossonere
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Il Milan ha pareggiato contro il Sassuolo e lo stesso Ruben Amorim nel post partita ha parlato di due punti persi per i rossoneri, che hanno trovato il gol con Rabiot nella ripresa e si sono fatti rimontare troppo facilmente.
"Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo".
Ed è proprio questo uno dei problemi stagionali del Milan: i rossoneri hanno creato dalla fine del secondo tempo al gol di Rabiot, praticamente senza concedere nulla al Sassuolo, ma poi si sono abbassati e hanno concesso due palle gol importanti ai neroverdi prima del pareggio su calcio piazzato (altro problema da risolvere).
Il trend delle mancate ripartenze rossonereI precedenti stagionali evidenziano lo stesso difetto di gestione:
- Juventus e Lazio: dopo i due gol rimontati il Milan si è fermato.
- Venezia: la squadra non ha creato molto dopo aver siglato il primo gol.
- Torino e Lecce: le uniche gare in cui il Milan ha cercato la giugulare della partita.
Il Diavolo deve migliorare sotto questo punto di vista per evitare di buttare altri punti molto importanti in stagione. Serve migliorare il calcio offensivo di Ruben Amorim che spesso non riesce a creare occasioni da rete nonostante la squadra sembri pericolosa per molti minuti di fila.
Serve concretizzare di più specialmente quando il gioco non è ancora centrato e perfetto. C'è ancora molto lavoro da fare e ne è consapevole anche il tecnico portoghese: vedremo se e quali cambi ci saranno in vista della partita contro il Salisburgo di Europa League.
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