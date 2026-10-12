Sassuolo-Milan, furia moviola: due errori clamorosi ai danni del Diavolo. Cesari è sicuro

Il Milan fermato dal Sassuolo tra le polemiche. Graziano Cesari analizza i due gravi errori arbitrali contro Amorim: "Manca un chiaro rigore e un rosso"
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Il Milan non riesce a superare il Sassuolo in trasferta e viene fermato da un 1 a 1 che sa un po' di beffa. Nella ripresa ci sono stati due chiari episodi da moviola che sono andati contro il Diavolo non visti dal campo da Fourneau e non segnalati dal VAR.
"Il punto di impatto sulla gamba di Gila è altissimo. L'arbitro non ha dato nemmeno il giallo".
Qui il rosso per l'esterno neroverde sembrava piuttosto chiaro: l'intervento era potenzialmente molto pericoloso per la salute del difensore spagnolo che per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche, ma l'intervento era pericoloso e in ritardo. Il rosso sembrava sacrosanto ed è un grande errore del VAR.
Il caso del rigore negato e le decisioni del VARCesari ha parlato anche del mancato rigore per il Milan per l'intervento di Caleta-Car ai danni di Gonçalo Ramos:
"All'interno dell'area del Sassuolo, il difensore neroverde Caleta-Car abbraccia Gonçalo Ramos. Nel calcio una cosa del genere non si può fare. Il pallone è lontano, dunque è un fallo ancora più grave. Nel secondo tempo, stessa identica situazione, stavolta è Ramos che abbraccia Cinquegrano a pallone lontano, ma questa volta viene fischiato un fallo in attacco del centravanti del Milan. Quello del primo tempo è un episodio da punire. Il VAR non può restare zitto in quella situazione, l'arbitro deve seguire l'azione, quindi non può averlo visto. Si può dire che manca un chiaro rigore a favore del Milan".
Anche in questo caso l'episodio è nettamente a sfavore del Milan: l'attaccante portoghese viene trattenuto più volte in area di rigore e anche se la palla era lontana e l'arbitro dal campo poteva non vedere l'episodio, il VAR sarebbe dovuto intervenire. Il Milan non ha certo brillato, ma questi due errori arbitrali non aiutano la squadra di Ruben Amorim.
Sintesi degli errori arbitrali contestati
- Il mancato rosso ai danni di Armand Laurienté per l'intervento duro su Gila.
- Il mancato rigore a favore del Milan per la netta trattenuta di Caleta-Car su Gonçalo Ramos.
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