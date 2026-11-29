La 13^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027 si chiuderà con il posticipo dell'Unipol Domus tra i rossoblù di Fabio Pisacane e i rossoneri di Ruben Amorim: una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Vediamo le probabili formazioni dei due allenatore per Cagliari-Milan.

Il momento delle due squadre

Dopo un avvio di stagione devastante, ilsta vivendo una fase di flessione. Nelle ultime cinque giornate di campionato, la formazione sarda ha perso quattro partite su cinque, realizzando appena tre gol negli ultimi sei incontri. Nonostante il calo, i rossoblù occupano comunquecon 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e sei sconfitte.

Momento positivo, invece, per il Milan, che ha vinto sei delle ultime otto partite di campionato. I successi di Lazio, Roma e Inter, tuttavia, impongono ai rossoneri di tornare dalla Sardegna con i tre punti per non sganciarsi dal treno di testa.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L'arbitro di Cagliari-Milan

Cagliari-Milan, le probabili formazioni

sarà trasmessa in diretta esclusiva su. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app disponibile su smart TV compatibili, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oppure in streaming su smartphone, tablet e browser da PC.A dirigere la gara trasarà, arbitro della sezione AIA di Brindisi. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistentie dacome quarto uomo. Al VARcoadiuvato dall'AVAR

Pisacane ritrova i muscoli di Adopo a centrocampo. Nel ruolo di centravanti agirà uno tra Nzola e Mendy, supportato dall'uomo più in forma del Cagliari e grande ex della sfida: Daniel Maldini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Adopo, Romano, Deiola, Fazzini, Obert; Maldini, Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.

QUI MILAN

Amorim conferma l'ormai consueta difesa a quattro ibrida: a proteggere la porta difesa da Maignan saranno Gila, Tomori, De Winter e Diawara. A centrocampo spazio nuovamente Jashari e Rabiot. La vera novità riguarda la posizione di Musah che potrebbe agire come finto esterno sinistro davanti a Diawara. Sulla destra confermato Moreira, mentre il titolare sulla trequarti dovrebbe essere Pulisic. Il ballottaggio tra Ramos e Cisse lo sta vincendo il portoghese, pienamente a disposizione dopo lo spavento di Atene.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, Tomori, De Winter, Diawara; Musah, Jashari, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.