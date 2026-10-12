Il Milan di Rúben Amorim, che prima della sosta Nazionali aveva liquidato il Lecce per 3-0 a 'San Siro', si perde nuovamente e colleziona un altro pareggio - stavolta per 1-1 - al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.

Con questo punto il Diavolo muove, sì, la propria classifica issandosi a quota 12 punti, ma vede scappare la coppia di testa, formata da Inter e Lazio, a quota 16 e resta anche dietro a Roma (14) e Cagliari (13).

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori : 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)

: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S) Il top per Tuttosport : Mario Gila

: Mario Gila Il flop per Tuttosport: Gonçalo Ramos

Difesa: Maignan bene su Bowie; Estupiñán, grande aggancio aereo!

Maignan (Voto Tuttosport 6,5 ): "Sceglie bene il tempo su Matic in avvio di secondo tempo e para bene su Bowie".

(Voto Tuttosport ): "Sceglie bene il tempo su Matic in avvio di secondo tempo e para bene su Bowie". Gila (Voto Tuttosport 6,5 - Migliore in campo ): "Non fa passare mai Laurienté. È l’unico ad avere un atteggiamento propositivo per tutta la gara".

(Voto Tuttosport - ): "Non fa passare mai Laurienté. È l’unico ad avere un atteggiamento propositivo per tutta la gara". Gabbia (Voto Tuttosport 6 ): "Aveva iniziato bene la partita, poi un infortunio lo mette k.o.".

(Voto Tuttosport ): "Aveva iniziato bene la partita, poi un infortunio lo mette k.o.". Pavlović (Voto Tuttosport 6 ): "Lo trovi ora in difesa e ora in attacco. Come Gila, è uno di quelli che ci prova fino alla fine ".

(Voto Tuttosport ): "Lo trovi ora in difesa e ora in attacco. Come Gila, è uno di quelli che ci prova fino alla fine Estupiñán (Voto Tuttosport 5,5): "Fa un grande aggancio aereo a fermare una palla velenosa, ma è troppo impreciso e si prende rischi non richiesti".

Il focus di PianetaMilan: ci sono alcune differenze sostanziali tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto a Mike Maignan, Mario Gila, 6,5, e Strahinja Pavlović, 6, anche da parte nostra, mentre non abbiamo assegnato un voto a Matteo Gabbia poiché è rimasto troppo poco in campo per essere giudicato. Per noi ha meritato la sufficienza - voto 6 - Pervis Estupiñán.

Centrocampo: Musah in ritardo sul gol di Odenthal; Moreira con voglia

Chukwueze (Voto Tuttosport 5,5 ): "Doig lo aspetta e non gli dà mai campo per andare in velocità. Ha una grande chance dopo il pari del Sassuolo, ma viene stoppato da Murić".

(Voto Tuttosport ): "Doig lo aspetta e non gli dà mai campo per andare in velocità. Ha una grande chance dopo il pari del Sassuolo, ma viene stoppato da Murić". Musah (Voto Tuttosport 5,5 ): "In ritardo sul gol di Odenthal, dove non riesce né a spazzare né a schermare la conclusione".

(Voto Tuttosport ): "In ritardo sul gol di Odenthal, dove non riesce né a spazzare né a schermare la conclusione". Rabiot (Voto Tuttosport 6,5 ): "Il suo gol è un lampo clamoroso e improvviso che abbatte Murič sul primo palo. Fatica a far girare il pallone quando, nel primo tempo, i compiti di regia cadono su di lui".

(Voto Tuttosport ): "Il suo gol è un lampo clamoroso e improvviso che abbatte Murič sul primo palo. Fatica a far girare il pallone quando, nel primo tempo, i compiti di regia cadono su di lui". Moreira (Voto Tuttosport 6): "Dentro il piattume offensivo milanista, almeno prova a dare delle soluzioni. Sia come terzo trequartista, sia come esterno dei quattro, ci mette intensità e voglia".

Il focus di PianetaMilan: anche per il reparto mediano la differenza tra l'analisi di 'Tuttosport' e quella di 'PM' sta, a conti fatti, in pochi parametri. Ci troviamo concordi nel dare 5,5 a Samuel Chukwueze. Mentre, secondo noi, meritano mezzo punto in più Yunus Musah (voto 6), Adrien Rabiot (voto 7) e Diego Moreira (voto 6,5). Il Sassuolo non ha dominato a centrocampo e i rossoneri con il passare dei minuti hanno alzato i giri del motore.

Attacco: Saelemaekers spacca la partita; Pulisic era mancato tanto

Pulisic (Voto Tuttosport 5 ): "Tra lui e Ramos, c’è poca ciccia in campo. Unico lampo: il filtrante che manda in porta Chukwueze".

(Voto Tuttosport ): "Tra lui e Ramos, c’è poca ciccia in campo. Unico lampo: il filtrante che manda in porta Chukwueze". Ramos (Voto Tuttosport 5 - Peggiore in campo): "Murić gli nega il gol su cross di Chukwueze. Ma per il resto, è davvero un ectoplasma dentro l’area avversaria. Perfino Amorim, per la prima volta pubblicamente, lo rimbrotta".

Il focus di PianetaMilan: la valutazione di 'Tuttosport' sulla pagella di Christian Pulisic è totalmente differente dalla nostra: noi, infatti, abbiamo assegnato 6,5 allo statunitense per il tanto movimento fatto in campo, mantenendo sempre alta la qualità delle giocate. Mezzo punto in più da parte nostra, voto 5,5, per Gonçalo Ramos: si muove, corre ma finalmente ha un paio di occasioni da gol. Purtroppo le sbaglia.

I subentrati e la gestione di mister Amorim

De Winter (Voto Tuttosport: 6 ): "Tiene a distanza Esposito prima e Bowie poi". (Dal 20')

(Voto Tuttosport: ): "Tiene a distanza Esposito prima e Bowie poi". (Dal 20') Modrić (Voto Tuttosport: 6 ): "Il suo ingresso in campo ridà ordine alla manovra". (Dal 46')

(Voto Tuttosport: ): "Il suo ingresso in campo ridà ordine alla manovra". (Dal 46') Jashari (Voto Tuttosport: Senza Voto ): "Non giudicabile". (Dal 78')

(Voto Tuttosport: ): "Non giudicabile". (Dal 78') Cisse (Voto Tuttosport: Senza Voto ): " Non giudicabile ". (Dal 78')

(Voto Tuttosport: ): " ". (Dal 78') Hutchinson (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dall'85')

Mister Amorim (Voto Tuttosport: 5,5): "Il rientro dalla sosta non è positivo. Il Milan, per larghi tratti è piatto e non riesce a riempire l’area di rigore per come è lecito aspettarsi. Netto passo indietro rispetto al Lecce".

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: per noi mister Rúben Amorim ha meritato la sufficienza - voto 6 - perché, nonostante le idee tattiche poco chiare, passando dal 3-4-2-1 al 4-4-1-1 e poi ritorno, il suo Milan è rimasto imbattuto in campionato pur avendo giocato bene appena una mezz'ora di fatto al 'Mapei Stadium'. Secondo il nostro Stefano Bressi di 'PM', poi, ha meritato mezzo punto in più - voto 6,5 - Luka Modrić, autore dell'assist per il gol di Adrien Rabiot. Non giudicabili gli altri, pochi minuti in campo in un Diavolo in fase calante e sotto stress per il pressing del Sassuolo.