Ecco voti e giudizi rossoneri all'indomani del pareggio, 1-1, in trasferta contro i neroverdi secondo 'Tuttosport' oggi in edicola
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Il Milan di Rúben Amorim, che prima della sosta Nazionali aveva liquidato il Lecce per 3-0 a 'San Siro', si perde nuovamente e colleziona un altro pareggio - stavolta per 1-1 - al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.
Con questo punto il Diavolo muove, sì, la propria classifica issandosi a quota 12 punti, ma vede scappare la coppia di testa, formata da Inter e Lazio, a quota 16 e resta anche dietro a Roma (14) e Cagliari (13).
Di seguito, analizziamo nel dettaglio le pagelle rossonere pubblicate dall'edizione odierna di Tuttosport, arricchite dal contro-altare tattico e dal confronto diretto con i giudizi della redazione di PianetaMilan.it.
Il tabellino sintetico del match
- Marcatori: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)
- Il top per Tuttosport: Mario Gila
- Il flop per Tuttosport: Gonçalo Ramos
Difesa: Maignan bene su Bowie; Estupiñán, grande aggancio aereo!
- Maignan (Voto Tuttosport 6,5): "Sceglie bene il tempo su Matic in avvio di secondo tempo e para bene su Bowie".
- Gila (Voto Tuttosport 6,5 - Migliore in campo): "Non fa passare mai Laurienté. È l’unico ad avere un atteggiamento propositivo per tutta la gara".
- Gabbia (Voto Tuttosport 6): "Aveva iniziato bene la partita, poi un infortunio lo mette k.o.".
- Pavlović (Voto Tuttosport 6): "Lo trovi ora in difesa e ora in attacco. Come Gila, è uno di quelli che ci prova fino alla fine".
- Estupiñán (Voto Tuttosport 5,5): "Fa un grande aggancio aereo a fermare una palla velenosa, ma è troppo impreciso e si prende rischi non richiesti".
Il focus di PianetaMilan: ci sono alcune differenze sostanziali tra l'analisi odierna del quotidiano sportivo torinese con giudizi e pagelle del nostro Stefano Bressi di PM. Stesso voto a Mike Maignan, Mario Gila, 6,5, e Strahinja Pavlović, 6, anche da parte nostra, mentre non abbiamo assegnato un voto a Matteo Gabbia poiché è rimasto troppo poco in campo per essere giudicato. Per noi ha meritato la sufficienza - voto 6 - Pervis Estupiñán.
Centrocampo: Musah in ritardo sul gol di Odenthal; Moreira con voglia
- Chukwueze (Voto Tuttosport 5,5): "Doig lo aspetta e non gli dà mai campo per andare in velocità. Ha una grande chance dopo il pari del Sassuolo, ma viene stoppato da Murić".
- Musah (Voto Tuttosport 5,5): "In ritardo sul gol di Odenthal, dove non riesce né a spazzare né a schermare la conclusione".
- Rabiot (Voto Tuttosport 6,5): "Il suo gol è un lampo clamoroso e improvviso che abbatte Murič sul primo palo. Fatica a far girare il pallone quando, nel primo tempo, i compiti di regia cadono su di lui".
- Moreira (Voto Tuttosport 6): "Dentro il piattume offensivo milanista, almeno prova a dare delle soluzioni. Sia come terzo trequartista, sia come esterno dei quattro, ci mette intensità e voglia".
Il focus di PianetaMilan: anche per il reparto mediano la differenza tra l'analisi di 'Tuttosport' e quella di 'PM' sta, a conti fatti, in pochi parametri. Ci troviamo concordi nel dare 5,5 a Samuel Chukwueze. Mentre, secondo noi, meritano mezzo punto in più Yunus Musah (voto 6), Adrien Rabiot (voto 7) e Diego Moreira (voto 6,5). Il Sassuolo non ha dominato a centrocampo e i rossoneri con il passare dei minuti hanno alzato i giri del motore.
Attacco: Saelemaekers spacca la partita; Pulisic era mancato tanto
- Pulisic (Voto Tuttosport 5): "Tra lui e Ramos, c’è poca ciccia in campo. Unico lampo: il filtrante che manda in porta Chukwueze".
- Ramos (Voto Tuttosport 5 - Peggiore in campo): "Murić gli nega il gol su cross di Chukwueze. Ma per il resto, è davvero un ectoplasma dentro l’area avversaria. Perfino Amorim, per la prima volta pubblicamente, lo rimbrotta".
Il focus di PianetaMilan: la valutazione di 'Tuttosport' sulla pagella di Christian Pulisic è totalmente differente dalla nostra: noi, infatti, abbiamo assegnato 6,5 allo statunitense per il tanto movimento fatto in campo, mantenendo sempre alta la qualità delle giocate. Mezzo punto in più da parte nostra, voto 5,5, per Gonçalo Ramos: si muove, corre ma finalmente ha un paio di occasioni da gol. Purtroppo le sbaglia.
I subentrati e la gestione di mister Amorim
- De Winter (Voto Tuttosport: 6): "Tiene a distanza Esposito prima e Bowie poi". (Dal 20')
- Modrić (Voto Tuttosport: 6): "Il suo ingresso in campo ridà ordine alla manovra". (Dal 46')
- Jashari (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dal 78')
- Cisse (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dal 78')
- Hutchinson (Voto Tuttosport: Senza Voto): "Non giudicabile". (Dall'85')
Mister Amorim (Voto Tuttosport: 5,5): "Il rientro dalla sosta non è positivo. Il Milan, per larghi tratti è piatto e non riesce a riempire l’area di rigore per come è lecito aspettarsi. Netto passo indietro rispetto al Lecce".
© RIPRODUZIONE RISERVATA