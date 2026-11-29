Dall'unico gol segnato con il Milan all'esplosione al Werder Brema: l'analisi completa delle statistiche Sofascore che spiegano la rinascita di Füllkrug
Milan, giornata di autografi: si ferma anche Fullkrug a Milanello | Video
È Niclas Füllkrug mania al Werder Brema: l'attaccante tedesco del West Ham, in prestito al club tedesco, ha iniziato la stagione non alla grande, alla grandissima. Nell'ultimo turno di Bundesliga ha trovato il suo undicesimo gol in undici partite di campionato, che se andiamo ad aggiungere le tre reti segnate in coppa, i gol stagionali salgono a quota 14.
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I numeri straordinari di Füllkrug con il Werder BremaEcco le sue statistiche più importanti in stagione nel campionato tedesco (numeri da Sofascore):
- Presenze: 11;
- Da titolare: 11;
- Tiri a partita: 3,9;
- Tiri in porta a partita: 2,1;
- Gol: 11;
- xG: 7,32;
- Assist: 1;
- xA: 1,69;
- Tocchi a partita: 45,6;
- Percentuale realizzativa: 26%;
- Grandi occasioni create: 5;
- Palloni recuperati per partita: 3,1;
- Duelli totali vinti: 5,7 (43%);
- Duelli aerei vinti: 3,5 (53%).
Il confronto impietoso con i numeri al MilanUn impatto devastante e sorprendente se andiamo a vedere i numeri con il Milan nella scorsa stagione. Ricordiamo, infatti, che il tedesco arrivò in rossonero durante il mercato di gennaio sempre in prestito. Queste le sue statistiche più importanti nel campionato italiano (numeri da Sofascore):
- Presenze: 20;
- Partite da titolare: 3;
- Tiri a partita: 0,8;
- Tiri in porta a partita: 0,3;
- Gol: 1;
- xG: 3,90;
- Assist: 0;
- xA: 0,62;
- Tocchi a partita: 14,0;
- Percentuale realizzativa: 6%;
- Grandi occasioni create: 4;
- Palloni recuperati per partita: 0,7;
- Duelli totali vinti: 1,6 (42%);
- Duelli aerei vinti: 1,0 (44%).
Perché Füllkrug è rinato in Bundesliga rispetto alla Serie ABasta vedere questi "freddi" numeri per capire la differenza siderale tra l'impatto avuto con il Milan e quello con il Werder Brema: quello che impressiona di più, oltre ai gol naturalmente, sono i tiri in porta e i tiri a partita. In Germania sono rispettivamente 2,1 e 3,9, con il Milan aveva chiuso con 0,3 e 0,8, sintomo di un attaccante completamente avulso dal gioco e dalla fase offensiva.
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