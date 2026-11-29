È Niclas Füllkrug mania al Werder Brema: l'attaccante tedesco del West Ham, in prestito al club tedesco, ha iniziato la stagione non alla grande, alla grandissima. Nell'ultimo turno di Bundesliga ha trovato il suo undicesimo gol in undici partite di campionato, che se andiamo ad aggiungere le tre reti segnate in coppa, i gol stagionali salgono a quota 14.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I numeri straordinari di Füllkrug con il Werder Brema

Presenze: 11;

Da titolare: 11;

Tiri a partita: 3,9;

Tiri in porta a partita: 2,1;

Gol: 11;

xG: 7,32;

Assist: 1;

xA: 1,69;

Tocchi a partita: 45,6;

Percentuale realizzativa: 26%;

Grandi occasioni create: 5;

Palloni recuperati per partita: 3,1;

Duelli totali vinti: 5,7 (43%);

Duelli aerei vinti: 3,5 (53%).

Il confronto impietoso con i numeri al Milan

Presenze: 20;

Partite da titolare: 3;

Tiri a partita: 0,8;

Tiri in porta a partita: 0,3;

Gol: 1;

xG: 3,90;

Assist: 0;

xA: 0,62;

Tocchi a partita: 14,0;

Percentuale realizzativa: 6%;

Grandi occasioni create: 4;

Palloni recuperati per partita: 0,7;

Duelli totali vinti: 1,6 (42%);

Duelli aerei vinti: 1,0 (44%).

Perché Füllkrug è rinato in Bundesliga rispetto alla Serie A