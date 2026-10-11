Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan 1-1, così Amorim nel post-partita di 'DAZN'

Sulla partita: “Penso che abbiamo meritato il vantaggio, ma dopo il gol non abbiamo controllato la partita e il gioco. Abbiamo continuato a spingere ed è per questo che loro hanno avuto due occasioni: dopo il gol è giusto continuare a spingere perché il momento ci è favorevole, ma non l’abbiamo fatto nel modo giusto. Dopo il gol abbiamo perso velocemente palla quando ce l’avevamo. Alla fine però questo può succedere, ma non può succedere invece il gol che abbiamo subito sul calcio d’angolo”.

Su Luka Modrić che innalza le qualità di Adrien Rabiot: “Non è una questione sui singoli. Ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche, e se Rabiot gioca più indietro sarà lui a prendere palla a centrocampo e a giocare in modo totalmente diverso. Non c’è bisogno di cambiare tatticamente, bisogna cambiare le caratteristiche. Modrić ci ha dato tanto in possesso ma abbiamo sofferto un po’ in transizione. Abbiamo difeso abbastanza bene uomo contro uomo, ma quando facciamo gol dobbiamo “ammazzare” la partita e non l’abbiamo fatto”.

Sui movimenti di Diego Moreira nel primo tempo: “Sappiamo che a Gonçalo Ramos e Christian Pulisic piace toccare la palla, e a volte c’è bisogno che qualche altro giocatore faccia il movimento opposto attaccando la profondità. Nel secondo tempo ho visto che abbiamo avuto di più il possesso, siamo stati di più vicino all’area avversaria e in questi casi è un bene avere giocatori che pensano più da centrocampisti e trequartisti e meno da “corridori”. Il Sassuolo ha chiuso molto bene il centro nel primo tempo e così Pervis Estupiñán era libero largo a sinistra”.

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Sulle sensazioni sull'infortunio di Matteo Gabbia: “Non so che tipo di infortunio abbia ma sono davvero triste per lui. Lavora veramente duro, oggi meritava la maglia da titolare e poi è successo questo … È dura per lui. A volte succedono queste cose nel calcio. Abbiamo avuto un periodo con meno partite in cui tutti erano disponibili e in forma, ora che iniziano ad arrivare tanti impegni abbiamo queste situazioni con Alexis Saelemaekers - non sappiamo quanto starà fuori - e ora Gabbia, che è un giocatore molto importante per noi e vedremo”.