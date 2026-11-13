Come sta Alexis Saelemaekers dopo l'intervento alla caviglia? I tempi di recupera e l'importanza del suo rientro per il Milan di Ruben Amorim
Milan, Saelemaekers già pronto! Ecco i suoi allenamenti | VIDEO
La degenza di Alexis Saelemaekers prosegue e il Milan dovrà fare a meno di lui ancora per diversi mesi. L'esterno rossonero ha collezionato appena cinque presenze in stagione, prima dell’infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto all’operazione. Il recupero del belga permetterà a Ruben Amorim di ampliare le soluzioni sulla trequarti e ritrovare un giocatore capace di ricoprire più ruoli.
L'infortunio alla caviglia e l’operazioneIl problema risale alla fine di settembre, quando Saelemaekers ha accusato un dolore alla caviglia destra durante una seduta di allenamento. I primi accertamenti avevano escluso lesioni ossee e capsulo-legamentose, ma i successivi esami hanno evidenziato una perdita di stabilità dell'articolazione, già operata nel 2024 ai tempi della Roma per una frattura del malleolo mediale. Il 13 ottobre il belga si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico ad Amsterdam, eseguito dal professor Gino Kerkhoffs con la presenza dello staff medico rossonero. L'operazione ha previsto una pulizia artroscopica e la stabilizzazione della caviglia. Un percorso necessario per risolvere definitivamente il problema e avviare la riabilitazione.
Milan, quando torna Saelemaekers?Le prime indicazioni successive all'intervento hanno stimato uno stop di quattro-cinque mesi. La finestra per il rientro è quindi compresa tra febbraio e marzo 2027. Prima di tornare a disposizione di Amorim, il giocatore dovrà completare il recupero e ritrovare la condizione atletica.
Saelemaekers: "Tornerò più forte"Nei giorni successivi all'operazione, Saelemaekers ha condiviso su Instagram un messaggio in cui racconta le difficoltà di questo periodo e la voglia di tornare in campo:
"Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".
Come potrà aiutare AmorimIl recupero del belga consentirà ad Amorim di ritrovare un elemento utilizzabile in diverse posizioni. Saelemaekers può agire su entrambe le corsie, sia da trequartista sia da quinto di centrocampo. Una duttilità che si adatta perfettamente sia al 3-4-2-1 che al 4-4-1-1: i due sistemi di gioco più utilizzati dal Milan. Alle capacità offensive, il numero 56 aggiunge lavoro in fase difensiva, pressing e partecipazione alla costruzione della manovra. Caratteristiche che offrono all'allenatore portoghese diverse soluzioni, soprattutto nelle partite ravvicinate e nei momenti in cui sarà necessario ricorrere al turnover. Uno dei problemi del Milan in questo avvio di stagione è stata infatti proprio la disparità mostrata da titolari e riserve. Recuperare giocatori come il belga, Chukwueze e Gabbia potrebbe aiutare a risolvere questo problema.
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