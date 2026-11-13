La degenza di Alexis Saelemaekers prosegue e il Milan dovrà fare a meno di lui ancora per diversi mesi. L'esterno rossonero ha collezionato appena cinque presenze in stagione, prima dell’infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto all’operazione. Il recupero del belga permetterà a Ruben Amorim di ampliare le soluzioni sulla trequarti e ritrovare un giocatore capace di ricoprire più ruoli.

L'infortunio alla caviglia e l’operazione

Milan, quando torna Saelemaekers?

Saelemaekers: "Tornerò più forte"

"Non è facile attraversare momenti come questo. Quando ami il calcio, stare lontano dal campo, dai compagni e da ciò che ami di più fa male. È un periodo difficile, ma lo affronterò con pazienza, determinazione e ancora più voglia di tornare a fare quello che amo. Voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi, i miei compagni, lo staff, gli amici e tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto e fatto sentire il loro affetto. Ho letto tantissimi dei vostri messaggi e mi hanno dato una forza enorme. Adesso testa bassa, lavoro e pazienza. Tornerò più forte. Grazie di cuore a tutti".

Come potrà aiutare Amorim