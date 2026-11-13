Difesa a tre o linea a quattro? Il Milan di Ruben Amorim ha già mostrato due vesti diverse in questa prima parte di stagione. I rossoneri stanno cercando il loro equilibrio definitivo: analizziamo i numeri e le differenze tra i due assetti.

I principi tattici di Amorim

Difesa a tre

Al Milan,sta adottando come sistemi di riferimento ile ilalternandoli in base ai calciatori a disposizione e alle caratteristiche degli avversari. I mantra del suo calcio sonoPrincipi che in rossonero iniziano parzialmente a vedersi. Rispetto alla gestione di Massimiliano Allegri, il Diavolo ha già cambiato faccia: non è più una squadra che ama difendersi all'interno della propria area di rigore, ma preferisce difendersi attaccando.Nelle esperienza sulle panchine di Sporting e Manchester United, Amorim ha sempre impostato le proprie squadre su un. Al momento del suo arrivo, la sensazione era che il tecnico portoghese potesse replicare questo sistema di gioco anche in Italia. Ilha effettivamente iniziato la stagione con lasalvo poi trasformarsi lentamente in un blocco a quattro.

Queste le partite affrontate con il 3-4-2-1:

Torino -Milan 1-2

1-2 Milan- Venezia 2-0

Venezia 2-0 Juventus -Milan 1-1

1-1 Lazio -Milan 2-2

2-2 Milan- Benfica 0-2

Benfica 0-2 Milan- Lecce 3-0

Lecce 3-0 Milan- Atalanta 3-2

Atalanta 3-2 Milan-Bournemouth 0-3

Posizionamento medio del Milan con la difesa a tre (immagine 'Sofascore'):

Questa lavagna tattica ci permette di sottolineare alcuni temi interessanti. Il primo aspetto che balza all'occhio è il posizionamento medio di Goncalo Ramos: con la difesa a tre, il centravanti portoghese si abbassa maggiormente a dialogare con la squadre per liberare spazio alle incursioni dei centrocampisti e degli esterni. Il laterale di sinistra (in questo caso Estupinan), resta decisamente più bloccato rispetto a Chukwueze sulla corsia opposta, andando a creare una sorta di linea a quattro anche con un modulo di partenza differente.

Difesa a quattro

Sassuolo -Milan 1-1

1-1 Salisburgo -Milan 0-4

0-4 Udinese -Milan 0-2

0-2 Milan- Bologna 2-4

Bologna 2-4 Milan- Inter 3-1

Inter 3-1 Milan- Ferencvaros 0-2

Ferencvaros 0-2 Genoa-Milan 1-2

Queste le partite affrontate con la difesa a quattro:

Posizionamento medio Milan con il 4-4-1-1 ('Sofascore'):

Quali sono le differenze con il 3-4-2-1 che abbiamo analizzato prima? Principalmente due:

I centrocampisti si abbassano con maggiore frequenza tra i due centrali per creare superiorità numerica in fase di costruzione.

tra i due centrali per creare superiorità numerica in fase di costruzione. Ramos può mantenere una posizione più avanzata e giocare più vicino alla porta.

Quale modulo per il futuro del Milan?

Il tecnico non ha ancora intrapreso una strada chiara e la sensazione è che non abbia alcuna intenzione di farlo.Nel calcio di, posizioni, compiti e attitudine sono aspetti più importanti rispetto al sistema di gioco. Questo non significa che la squadra non debba avere un'identità tattica chiara, ma che dev'essere in grado di riconoscersi anche giocando con moduli diversi.