Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Tijjani Reijnders continua a stupire. L'ex centrocampista del Milan sta vivendo un momento straordinario, confermandosi un protagonista assoluto anche lontano dal calcio europeo. Dopo una avvio di stagione travolgente con la maglia del club saudita, il classe 98 ha lasciato il segno anche con la nazionale olandese, realizzando una splendida tripletta nella sfida contro la Grecia.

Milan, Reijnders strabiliante

Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre,con netto 7-0, trascinata proprio dall'ex rossonero: ad impressionare, oltre ai tre gol, è stata soprattutto la rapidità con cui il calciatore ha messo la propria firma sulla partita, segnando al 12esimo, al 18esimo e al 33esimo minuto. Solo 21 minuti per una tripletta, una prestazione devastante che conferma la sua capacità di inserirsi negli spazi e rendersi pericoloso negli ultimi metri.

La partita con l'Olanda rappresenta soltanto l'ultimo capitolo di una stagione da assoluto protagonista. Dopo l'esperienza al Manchester City, Reijnders ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita, sposando il progetto del Al-Qadsiah, formazione nata da Brandon Rodgers.

Un'avventura cominciata nel migliore dei modi, come dimostrano i numeri: solo ad ottobre il centrocampista ha collezionato cinque gol e tre assist in cinque presenze, conquistando il premio di miglior giocatore del mese della Saudi Pro league.

Tra le prestazioni più importanti spicca quella contro il Riyad, travolto per sei a zero. anche in quell'occasione, l'olandese è stato protagonista di una tripletta, accompagnata anche da un assist. Una continuità impressionante per un giocatore che, pur partendo dal centrocampo, riesce comunque ad incidere con la regolarità di un attaccante.

Al termine di ottobre, l'ex rossonero aveva già raggiunto quota 8 gol in campionato, portandosi nelle zone altissime della classifica marcatori. Le prestazioni dell'olandese non possono passare inosservate neppure dalle parti di Milanello: Reijnders aveva già mostrato tutto il proprio potenziale durante gli anni in rossonero, continuando a migliorare sotto l'aspetto realizzativo.

Il trasferimento in Arabia aveva sollevato qualche punto interrogativo sulla possibilità di mantenere un rendimento alto anche in nazionale, ma la risposta è arrivata sul campo. Dalla Serie A alla Premier League fino alla Saudi pro league, il centrocampista continua a lasciare il segno, e per i tifosi del Milan, che ne ricordano le grandissime qualità, i numeri rappresentano l'ennesima conferma di un talento molto importante.