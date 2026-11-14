Camarda gol e prova convincente: segnali anche da Diawara e Bartesaghi. I numeri del Milan in nazionale

Sono 13 i calciatori del Milan impegnati in varie sfide (Nations League, amichevoli e non solo) delle nazionali. Ecco la lista dei convocati rossoneri: Diego Moreira (Belgio), Alphadjo Cisse (Italia), Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia), Luka Modrić (Croazia), Gonçalo Ramos (Portogallo), Ardon Jashari (Svizzera), Christian Pulisic (Stati Uniti), Pervis Estupiñán (Ecuador), Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21), Sankhoun Diawara (Francia Under 21) e Christian Comotto (Italia Under 20).

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Il programma delle partite dei rossoneri

Jashari a riposo con la Svizzera, spezzone per Estupiñán

Sankhoun Diawara titolare nella Francia Under 21: i dati

Contributi difensivi: 14.

14. Contrasti (vinti): 3 (2).

3 (2). Intercetti: 5.

5. Spazzate: 5.

5. Tiri bloccati: 1.

1. Palloni recuperati: 5.

5. Dribblato da un avversario: 1.

1. Duelli a terra (vinti): 5 (4).

5 (4). Duelli aerei (vinti): 3 (3).

3 (3). Passaggi riusciti: 42/46 (91%).

42/46 (91%). Passaggi nella metà campo avversaria (riusciti): 20/21 (95%).

20/21 (95%). Passaggi nella propria metà campo (riusciti): 22/25 (88%).

22/25 (88%). Lanci lunghi (riusciti): 3/3 (100%).

3/3 (100%). Passaggi chiave: 1.

1. Cross (riusciti): 1 (0).

1 (0). Tocchi: 76.

Vediamo quindi come hanno giocato i rossoneri impegnati ieri. Ladi Ardon Jashari ha giocato contro la Slovenia per la sfida valida per la Nations League. Nella notte italiana spazio anche all'di Pervis Estupiñán nell'amichevole contro il Costa Rica. Poi la partita da cerchiare in rosso per il Milan, ovvero l'amichevole tra lae l'con protagonisti tre talenti rossoneri, ovvero Sankhoun Diawara, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda.Nessun minuto in campo perche è rimasto a riposo (prossima sfida contro la Scozia il 16 novembre). Soliin campo per, entrato nel finale della sfida tra Ecuador e Costa Rica (prossimo impegno il 18 novembre contro la Bolivia).Tanto spazio percon la Francia Under 21: nella sfida contro gli azzurrini ha giocato. Una buona gara in linea generale giocando sia come centrale di difesa sia come terzino sinistro. Ecco le statistiche più interessanti dal sito

Prossima amichevole contro l'Inghilterra Under 21 il 16 novembre.

La prova di Davide Bartesaghi con l'Italia Under 21

Contributi difensivi: 6.

6. Contrasti (vinti): 2 (1).

2 (1). Intercetti: 2.

2. Spazzate: 1.

1. Tiri bloccati: 1.

1. Palloni recuperati: 7.

7. Dribblato da un avversario: 0.

0. Duelli a terra (vinti): 9 (3).

9 (3). Duelli aerei (vinti): 3 (3).

3 (3). Falli: 3.

3. Passaggi riusciti: 24/32 (75%).

24/32 (75%). Passaggi nella metà campo avversaria (riusciti): 12/19 (63%).

12/19 (63%). Passaggi nella propria metà campo (riusciti): 12/13 (92%).

12/13 (92%). Lanci lunghi (riusciti): 1/4 (25%).

1/4 (25%). Passaggi chiave: 1.

1. Cross (riusciti): 5 (1).

5 (1). Tocchi: 62.

Francesco Camarda ancora in gol con l'Under 21 azzurra

Gol: 1.

1. Tiri totali: 2.

2. Tiri in porta: 1.

1. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave: 2.

2. Tocchi: 27.

27. Dribbling (riusciti): 1 (0).

Buona prova anche persulla sinistra, anche se l'esterno rossonero non è stato molto presente in fase offensiva. Ecco i suoi numeri più interessanti sempre daChiudiamo con Francesco Camarda : il giovane attaccante del Milan ha giocato, sfiorandone un altro e segnando un'altra rete in fuorigioco. La punta classe 2008 è stata al centro del gioco e tra i protagonisti della sfida. Ecco le statistiche più importanti da

Prossima amichevole per l'Under 21 azzurra contro i pari età del Belgio il prossimo 16 novembre.