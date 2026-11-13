La Nazionale Under 21 si è riunita per le due partite amichevoli contro i pari età di Francia e Belgio. Tra i convocati di Silvio Baldini ci sono due giocatori del Milan: Francesco Camarda e Davide Bartesaghi. Nella passata conferenza stampa alla vigilia del match contro i transalpini, il commissario tecnico ha ribadito l'importanza del centravanti classe 2008 nel progetto tecnico degli azzurrini, soffermandosi poi sul futuro del ragazzo a gennaio.

Baldini: "Camarda deve giocare a calcio con il gusto di farlo"

"A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Deve giocare a calcio con il gusto di farlo e divertendosi. Poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Noi proviamo a rendere il calcio un premio, non solo sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi".

Il calciatore, infatti, nella sfida contro i transalpini di stasera, ha segnato il gol del momentaneo 1-0, arrivato attorno al 54esimo minuto di gioco.

Calciomercato, Camarda via dal Milan a gennaio?

Presenze (da titolare): 6 (1)

6 (1) Gol: 0

0 Assist: 0

0 Minuti in campo: 119

Le squadre interessate

Proprio il tema della continuità preoccupano il club e il ragazzo.Nessuna cessione a titolo definitivo né diritto di riscatto: a Milanello sono ancora sicuri che il futuro del classe 2008 sarà in rossonero. A portare la società a prendere questa decisione è statoNonostante i rumors su un possibile trasferimento in Serie B per trovare la via del gol con maggiore continuità,sembra destinato a restare in Serie A. L'idea del Milan è quella di girare il classe 2008 in prestito ad una. Negli ultimi giorni, però, c'è un'altra ipotesi che sta prendendo piede in Via Aldo Rossi:Sei mesi di erasmus per allontanarsi dalle pressioni del calcio italiano e ritrovare la continuità necessaria per completare il proprio percorso di crescita.