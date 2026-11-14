Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Il Milan guarda già al futuro e, mentre la stagione continua, a casa Milan inizia a prendere forma la strategia migliore per costruire una squadra sempre più competitiva. L'obiettivo della proprietà è chiaro: tornare a vincere nel minor tempo possibile, mettendo a disposizione di Rúben Amorim una rosa all'altezza dell'ambizione europea. Per farlo però, serviranno programmazioni, investimenti mirati, ma soprattutto una struttura di dirigenziale che individui i profili giusti.

Milan, occhi su Stiller

In questo scenario si inserisce il possibile arrivo diL'ex dirigenteè destinato, secondo diverse indiscrezioni, a diventare il nuovoa gennaio 2027, e potrebbe avere un ruolo centrale nelle prossime sessioni di mercato.

Il suo lavoro non si limiterà ad intervenire sulla squadra, ma lo sguardo sarà rivolto anche alla prossima estate, quando uno dei nodi principali da risolvere riguarderà proprio il centrocampo rossonero.

La questione purtroppo inevitabile: Luka Modrić rappresenta un riferimento tecnico e carismatico per il centrocampo, ma ha comunque 40 anni, e il Milan dovrà iniziare a programmare il futuro senza dipendere solo dal croato. Trovare un erede con caratteristiche simili, capaci di dettare i tempi di gioco e dare qualità alla costruzione ovviamente non sarà semplice.

Secondo alcune indiscrezioni, tra i nomi seguiti figura con particolare attenzione c'è quello di Angelo Stiller, centrocampista classe 2001 dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Il giocatore non è un nome nuovo negli ambienti rossoneri, visto che il suo profilo sarebbe stato sondato già nel 2024.

A rendere interessante il tutto è anche la sua situazione contrattuale: su di lui è presente una causa rescissoria da 40 milioni di euro, una cifra molto importante ma che potrebbe rappresentare un investimento strategico per assicurarsi un centrocampista nel pieno della sua maturità calcistica.

Stiller, il regista che manca al Milan

Ma perché il profilo di Stiller potrebbe essere quello perfetto? La risposta risiede nelle sue caratteristiche tecniche: il tedesco è un mancino, centrocampista che fa delle qualità nella gestione del pallone e nella visione di gioco le proprie armi migliori. Non è il classico mediano fisico specializzato solo nel recupero del pallone.

La sua principale qualità è la capacità di organizzare la manovra, trovando linee di passaggio anche sotto pressione e verticalizzare con precisione. Sa giocare nello stretto, cambiare il fronte dell'azione e dettare il ritmo della squadra. Caratteristiche che, sommate insieme, lo rendono molto interessante per un Milan alla ricerca di nuovo riferimento a centrocampo.

I numeri in Germania confermano il suo contributo: nelle prime 7 presenze, ha collezionato 572 minuti, tutti come titolare, con 2 assist e una media di 64 passaggi precisi. Statistiche che parlano di un centrocampista orientato alla costruzione più che alla finalizzazione.

Come giocherebbe nel Milan di Amorim?

È proprio qui che l'operazione assumerebbe un significato tattico molto interessante. Nel sistema di gioco dipuò trovare spazio nei 2 campisti centrali occupando una posizione da regista davanti alla difesa. Il suo inserimento permetterebbe ai rossoneri di mantenere molta qualità nella prima costruzione, anche in assenza del croato. Accanto a lui, tuttavia, sarebbe fondamentale la presenza di un calciatore con caratteristiche fisiche e dinamiche, capace di coprire il campo e vincere contrasti.

Non sarebbe perciò necessario cercare un sostituto identico al croato. Basterebbe un calciatore in grado di raccogliere almeno alcune delle responsabilità tecniche e organizzative di Modric. Tuttavia, restano da valutare i costi, la concorrenza e la volontà dello Stoccarda, ma il possibile arrivo di Krosche potrebbe cambiare gli scenari e dare un grandissimo aiuto al Milan.