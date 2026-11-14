Cardinale rilancia il Milan: top player e "attacco" al passato. Krösche può portare il colpo Stiller

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Mattinata piena di notizie sul Milan: le parole di Gerry Cardinale testimoniano l'importanza del nuovo progetto. La voglia di vincere e di portare top player a Milanello. La possibile svolta per le amichevoli estive e l'attacco al passato. Per la mediana del futuro occhio al ritorno di fiamma per Angelo Stiller dello Stoccarda. PianetaMilan fa il punto sulle notizie del mondo rossonero analizzandole per voi.

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Parla Cardinale: "Voglio vincere"

"Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente... Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo."

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale è tornato a parlare a "La Gazzetta dello Sport":

Parole importanti quelle del numero uno rossonero che ancora una volta sottolinea di quanto il progetto del suo Diavolo sia a lungo termine, con l'obiettivo principale di riportare trofei a Casa Milan nel minor tempo possibile. Serviranno probabilmente altri investimenti importanti sul mercato.

Il numero uno del Milan punta ai top player

"La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come NBA Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo."

Nella stessa intervista, Cardinale ha sottolineato l'importanza della nuova holding () per riuscire a competere con le big europee sul mercato:

Già Cardinale ha cambiato decisamente passo da maggio in poi: sempre presente al fianco della squadra, sia a Milanello sia allo stadio. Amorim sua scelta precisa e investimenti importanti per tre big, ovvero Ramos, Moreira e Gila. Già a gennaio ci potrebbero essere tanti colpi con la prospettiva futura che potrebbe vedere il Diavolo spendere ancora di più grazie ai nuovi investimenti, tra cui il nuovo stadio e il progetto NBA Europe a San Donato.

L'attacco sulla gestione delle amichevoli

"Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club. Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile."

Gerry Cardinale, sempre alla rosea, ha parlato di un possibile cambio riguardo il programma delle amichevoli estive:

Frecciata neanche tanto sottile alla gestione del passato con il Milan che volava in giro per il mondo con l'obiettivo economico come quello primario. Sarebbe una svolta importante: restare sempre a Milanello potrebbe garantire continuità in una preparazione fondamentale per tutta la stagione.

Per il futuro rispunta Stiller

Presenze: 7.

7. Partite da titolare: 7.

7. Minuti totali giocati: 572.

572. Gol: 0.

0. Gol previsti (xG): 0,23.

0,23. Tiri in porta di media: 0,1.

0,1. Assist: 2.

2. Assist previsti (xA): 0,95.

0,95. Grandi occasioni create: 2.

2. Passaggi chiave per partita: 1,4.

1,4. Passaggi precisi per partita: 64,0 (89%).

64,0 (89%). Tocchi per partita: 81,0.

81,0. Palloni recuperati per partita: 3,6.

3,6. Duelli vinti per partita: 3,0 (49%).

3,0 (49%). Dribbling subiti per partita: 0,6.

0,6. Errori che hanno portato a un tiro: 1.

1. Errori che hanno portato a un gol: 0.

Come scrive "Tuttosport", il Milan dovrà pensare presto al possibile erede di: secondo il quotidiano, il prossimo arrivo dicome nuovo "Head of Football" del club potrebbe riaprire una pista che il Diavolo tiene ferma dal 2024: parliamo di, mediano classe 2001 dello. Come sottolinea il quotidiano, è presente una. Non ci sono giocatori al mondo come Modrić, questo è chiaro, ma Stiller ha le qualità tecniche per poter essere il metronomo della squadra in futuro. Ecco i suoi numeri stagionali in Bundesliga (dal sito):